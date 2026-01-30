Bolla di Papa Clemente X sequestrata al mercato dell’antiquariato di Campello sul Clitunno: restituita dai carabinieri all’arcidiocesi

I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia hanno restituito all’arcidiocesi di Pesaro, alla presenza dell’arcivescovo, una preziosa bolla papale di Papa Clemente X. Il documento era stato individuato nel 2018 durante controlli al mercato mensile dell’antiquariato di Campello sul Clitunno, dove era stato posto in vendita in uno degli stand espositivi. I successivi accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Spoleto e condotti con l’ausilio della Soprintendenza archivistica dell’Umbria e delle Marche, hanno poi consentito di confermare “l’autenticità dello storico documento e l’indiscutibile valore culturale sancito dalla normativa di riferimento”. Il documento consiste in una lettera, datata 8 maggio 1673, indirizzata al vescovo di Pesaro o al suo vicario generale, da parte di Papa Clemente X, che autorizzava a celebrare messe nel luogo in cui dieci anni prima era avvenuto un omicidio. La restituzione del manoscritto, di rilevante interesse storico, assume anche un forte valore simbolico, restituendo alla comunità di Pesaro una testimonianza autentica della propria storia ecclesiastica e sociale. L’attività svolta rientra nei compiti istituzionali del comando carabinieri tutela patrimonio culturale, che ha competenza esclusiva nel settore e svolge controlli costanti su tutto il territorio nazionale.