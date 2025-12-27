Brevetti, passo indietro dell’Umbria: frena l’innovazione. La nostra Regione rallenta più della media mentre il Centro Italia cresce

Nel 2024 l’Italia fa un mezzo passo indietro sul fronte della proprietà industriale: le domande di brevetto europeo con titolari italiani scendono a 4.612, cioè 168 un meno rispetto al 2023 (-3,5%). Non è un crollo, ma è una frenata e l’innovazione perde velocità. E l’Umbria frena ancora di più della media e registra uno dei peggiori risultati regionali. La mappa non è uniforme. Il Centro cresce nel complesso del +4,7%, da 664 a 695; il Nord Est resta sostanzialmente stabile (+0,6%), mentre il Nord Ovest arretra (-7,7%) e il Mezzogiorno scivola con decisione (-16,5%). Quanto ai settori, tengono i classici, soffre l’high-tech. Dentro a questo quadro, il dato dell’Umbria è quello che accende la spia rossa: -26,7%, in un anno, da 45 a 33 brevetti (-12). E’ il terzo calo più forte tra le regioni, molto oltre la media nazionale e in netta controtendenza rispetto al Centro. Non è una semplice oscillazione statistica, sottolinea la Camera di commercio dell’Umbria, ma è un indicatore di competitività che si abbassa, e quindi di opportunità che rischiano di spostarsi altrove. Tra le regioni con volumi non marginali, la dinamica positiva riguarda Toscana (+15,1%), Emilia Romagna (+7,5%), Liguria (+5,1%), Sicilia (+5,6%) e Lazio (+3%). Sul lato opposto, oltre all’Umbria, pesano le contrazioni di Abruzzo (-46,7%), Friulia Venezia Giulia (-25,2%), Puglia (-24,2%), Campania (-9,5%) e Lombardia (-7%) che resta comunque la prima per numero assoluto. L’Umbria è particolarmente significativa perché, pur essendo una regione piccola, ospita due università: l’Università degli Studi di Perugia e l’Università per Stranieri. In teoria è un vantaggio competitivo: più ricerca, più competenza, più relazioni internazionali. Il punto – spiega la Camera di commercio -è far diventare questi asset un flusso costante di innovazione industriale. L’Università di Perugia promuove (o meglio dovrebbe promuovere)la nascita di spin-off e iniziative di valorizzazione della ricerca; il mondo industriale regionale, con l’Umbria Digital Innovation Hub offre ( o meglio dovrebbe offrire) servizi di accompagnamento alla trasformazione digitale e al trasferimento tecnologico. Se però i brevetti calano, significa che la “cinghia di trasmissione” va resa più veloce e più semplice, soprattutto per le Pmi. Cosa serve quindi ? “Il dato sui brevetti – commenta Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell’Umbria – interpella direttamente il sistema economico e istituzionale regionale. L’Umbria dispone di competenze, università e imprese di qualità, ma deve rafforzare il collegamento tra ricerca e tessuto produttivo, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese. La sfida è trasformare il sapere in sviluppo concreto”. Secondo Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere, “l’innovazione resta un fattore cardine per la competitività delle imprese. Il rallentamento della capacità brevettuale delle imprese italiane, registrato nel 2024, è probabilmente frutto delle molte incertezze del contesto internazionale. Certo sarebbe assai utile individuare le modalità per favorire quanto più possibile l’incrocio tra impresa e ricerca”.