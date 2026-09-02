mercoledì, Settembre 2, 2026
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Cesare Cesarini, direttore Confapi Umbria, muore in un incidente stradale sull’Autostrada: in auto con lui la moglie, la figlia e un’altra ragazza

Alessandro Orfei

Cesare Cesarini, direttore di Confapi Umbria, 70 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto oggi, verso le 14,30, sull’Autostrada del sole, tra Orte e Roma Nord, nel territorio di Ponzano Romano. Per cause in corso di accertamento la sua auto, una Mercedes GLC, con a bordo la moglie, la figlia e una compagna di università, si è scontrata con un furgone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia Stradale. Secondo le prime notizie, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte altre due auto. A seguito dell’impatto, Cesarini è rimasto incastrato nell’abitacolo: sono stati i vigili del fuoco a liberarlo. Purtroppo le lesioni si sono rivelate troppo gravi. Lascia la moglie Antonella e la figlia Ginevra. Era stimato dal mondo imprenditoriale umbro non solo per il ruolo di direttore di Confapi Umbria ma anche per le sue alte competenze e attaccamento al territorio. Una lunga carriera professionale, con diversi incarichi di responsabilità, fino a diventare punto di riferimento del mondo associativo umbro. La notizia della sua morte ha raggiunto subito la città di Terni dove era apprezzato e conosciuto. “Cesarini ha messo le sue competenze, la sua capacità e la sua professionalità al servizio del tessuto produttivo del territorio lavorando a stretto contatto con le imprese e dedicandosi ai temi dell’innovazione, della digitalizzazione e della formazione. Ai familiari, ai colleghi e a tutta la comunità di Confapi Terni va il nostro più sincero sentimento di vicinanza e cordoglio”, così la Giunta Regionale dell’Umbria. Profonda costernazione per la scomparsa di Cesare Cesarini è stata espressa anche dalla Comunità Incontro di Amelia. “Abbiamo avuto il privilegio di aver collaborato insieme a Cesare – scrive Giampaolo Nicolasi responsabile della struttura –  nei tanti progetti formativi messi in campo per supportare il futuro professionale dei nostri ragazzi. Un lavoro che resterà un esempio e una testimonianza preziosa del percorso fatto insieme. Lo ricorderemo sempre con immenso affetto e tutta la nostra riconoscenza”.

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