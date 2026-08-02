Sei morti e 27 feriti, tre gravi, in un incidente sulla Terni-Rieti: coinvolti un autobus, due auto e un camper

Una vera e propria tragedia si è consumata oggi pomeriggio lungo la superstrada Terni-Rieti, poco prima dell0 svincolo di Colli sul Velino in direzione Rieti. Pesantissimo il bilancio: sei morti e cinque feriti. L’incidente ha coinvolto un autobus, due vetture e un camper. Secondo una prima ricostruzione è stato uno scontro tra il camper e l’autobus a innescare l’incidente. Almeno un’auto non sarebbe riuscita poi a evitare i due mezzi coinvolti. Le vittime avrebbero viaggiato sul camper e sulle auto. Oltre alle cinque vittime ci sono cinque-sei persone trasportate in codice rosso all’ospedale. In totale sarebbero 27 i feriti, molti dei quali sono stati trasferiti in codice giallo-verde. Alcuni dei feriti sono stati portati negli ospedali di Rieti, Terni, Perugia, Roma. Sul posto elisoccorsi del Lazio e Umbria, oltre a numerose autoambulanze del 118.