Domani a San Pietro la canonizzazione di Carlo Acutis: sarà proclamato santo anche Pier Giorgio Frassati. Due giovanissimi che hanno scelto Cristo

Domani in piazza San Pietro il Beato Carlo Acutis, morto a 15 anni di leucemia, sarà proclamato santo da papa Leone XIV. Con lui, sarà proclamato santo anche Beato Pier Giorgio Frassati, deceduto a 24 anni per una poliomelite. Due santi giovanissimi, che hanno scelto di dedicare le loro brevi vite all’amore di Cristo. Due giovanissimi che hanno già ispirato col loro esempio milioni di ragazzi di tutto il mondo. Carlo Acutis è ritenuto autore di due guarigioni prodigiose: la prima quella del piccolo Matheus, un bambino brasiliano di sei anni affetto da una rara anomalia congenita del pancreas, svanita al tocco di una reliquia di Carlo; la seconda è quella di Valeria, studentessa costaricana a Firenze, rimessasi completamente da un gravissimo trauma cranico, dopo che la madre aveva pregato sulla tomba di Acutis. Pier Giorgio Frassati , di origine torinese, è ritenuto autore della guarigione di un giovane uscito dal coma in modo inspiegabile per i medici. Carlo Acutis è il primo santo “millennial”: appassionato di informatica, tanto da essere considerato un piccolo genio, ha saputo trasformare il web in strumento di evangelizzazione, creando fra l’altro una mostra virtuale sui miracoli eucaristici che poi è stata esposta in migliaia di chiese in tutto il mondo. L’eredità spirituale di Carlo è potente, ma semplice: la Messa tutti i giorni prima di andare a scuola, il rosario a portata di mano, la carità per i poveri del quartiere, cui destinava i soldi che riceveva dai genitori molto benestanti. Ad accompagnarlo a distribuire coperte e viveri era il domestico di famiglia indiano, poi convertito al cattolicesimo. Carlo era un adolescente con tantissimi amici, cui piaceva giocare a pallone e scherzare, amava i cani e la natura. Anche Pier Giorgio Frassati, morto a 24 anni nel 1925 per una poliomelite fulminante contratta molto probabilmente in una delle tante case povere che frequentava ogni giorno per portare assistenza materiale e spirituale. Anche lui veniva da una famiglia benestante: suo padre era stato il fondatore e proprietario de “La Stampa”. Come Carlo aveva tantissimi amici e amava lo sport e la montagna, per lui un luogo di elevazione spirituale. Socievole e vivace, studiava ingegneria mineraria per “servire Cristo tra i minatori”. Entrambe le famiglie, sono rimaste stupite dai tanti miracoli avvenuti dopo la morte dei loro figli e nessuno di loro conosceva fino in fondo la profondità della carità che avevano esercitato, fino all’ultimo. La decisione di Leone XIV di canonizzare insieme il giovane del Novecento e il patrono del web vuole mostrare che la santità non ha età né tempo.