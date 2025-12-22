Droga nel carcere di Spoleto con il drone: intercettato dalla polizia penitenziaria. Arrestato pilota, sequestrati 3 etti di hashish

E’ ormai noto come le tecnologie più avanzate spesso siano al servizio del crimine. Questa volta è successo in Umbria, dove un veicolo a pilotaggio remoto è stato intercettato e respinto mentre era in volo sul carcere di Spoleto. Un drone con tre etti di hashish ha tentato di introdurre nell’istituto penitenziario la sostanza stupefacente. Un trasporto di hashish che avrebbe dovuto raggiungere alcuni detenuti. Una quantità significativa con l’obiettivo di spacciare poi droga ad altri detenuti. Il fatto verificatosi ieri a Spoleto è solo l’ultimo esempio in ordine temporale di un fenomeno che si sta diffondendo sempre di più in Italia. Fortunatamente la polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Maiano, attraverso un Jammer in dotazione che consente di abbattere in pochi secondi qualsiasi drone che circola intorno al perimetro del carcere, è riuscita a interrompere il volo. Contemporaneamente alcuni agenti sono usciti dalla casa di reclusione e hanno fermato un uomo residente in Campania che non è stato in grado di spiegare la ragione della sua presenza nella vicinanza del carcere. Una volta fermato e portato all’interno dell’istituto penitenziario avrebbe confessato. Subito dopo ha accompagnato gli agenti della penitenziaria nel luogo dove il drone, grazie al jammer, era stato costretto a lasciare il pacco con i tre etti di hashish. Dopo le procedure di rito è stato arrestato e trasferito nel carcere di Capanne a Perugia. Non si esclude la presenza di un’altra persona che però non è stata rintracciato. Anche perché il drone non è stato trovato.