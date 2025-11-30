Femminicidio Città della Pieve, Stefania Terrosi uccisa perché voleva lasciare il compagno: il delirio di gelosia di Antonio Iacobellis

Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al femminicidio di Pò Bandino, a Città della Pieve. Secondo chi conosceva Stefania Terrosi e Antonio Iacobellis, i due erano in crisi da tempo. Nell’ultimo periodo i dissidi erano aumentati anche se non risultano denunce presentate dalla donna nei confronti del compagno. Sembra però che Stefania Terrosi stava cercando una casa in affitto dove andare ad abitare. Elementi che confermerebbero l’ipotesi di una rottura nella coppia. Resta, inoltre, da chiarire la provenienza della pistola utilizzata dall’ex sottufficiale dell’Aeronautica militare, considerato che Iacobellis non l’aveva come arma di ordinanza. “Una tragedia grande, un dolore inimmaginabile per l’intera comunità” ha commentato ieri sera il sindaco di Città della Pieve Fausto Risini. “La notizia di quanto accaduto scuote l’intera Umbria – ha affermato la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti – siamo vicini alla famiglia colpita da questo dolore improvviso e difficile da comprendere. La comunità si stringe intorno alle persone che oggi portano il peso più grande di questo dramma perché nessuno debba affrontare da solo un dolore così immenso e assurdo”. Proietti affida poi un richiamo al percorso di impegno delle istituzioni. “Continueremo a lavorare, come stiamo facendo – conclude la presidente – per rafforzare gli strumenti di prevenzione, ascolto e tutela, oggi il cuore dell’Umbria è qui, accanto a una comunità sconvolta e addolorata”. Stefania Terrosi, originaria di Montepulciano, da anni viveva a Pò Bandino dove era rimasta anche dopo la separazione dal marito. Lavorava per l’impresa di pulizie Crystal da quasi tre anni e aveva la responsabilità di alcuni uffici di un’azienda del posto. Anche ieri mattina era andata regolarmente a fare il suo lavoro per poi ritornare a casa dove ad aspettarla c’era Iacobellis. Era una bella donna, amava gli animali ed era molto religiosa. Antonio Iacobellis era originario della Puglia e da poco in congedo. In paese pochi lo conoscevano, viene descritto come un uomo riservato e appartato. Forse, troppo geloso di Stefania. Proprio il delirio di gelosia e la possibile separazione potrebbero costituire il movente del terzo femminicidio in Umbria.