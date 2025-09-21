Giovane detenuta 30enne suicida nel carcere di Perugia: ” Fatto gravissimo”

Una detenuta italiana, di 30 anni, è morta suicida nella mattinata di oggi nella sezione femminile del carcere di Perugia. Lo si è appreso dal Garante per le persone sottoposte a misure di limitazione della libertà personale in Umbria, Giuseppe Caforio. Il quale ha espresso “profondo dolore e anche un senso di sconforto e sconfitta”. Per il Garante umbro, il suicidio di una detenuta nel carcere di Perugia “è un fatto gravissimo in un momento in cui gli sforzi per cercare di migliorare le condizioni nelle carceri umbre si stanno moltiplicando. Anche se i risultati tardano ad arrivare”. L’avvocato Caforio ha ricordato che “si è ancora in attesa della effettiva presa di avvio del provveditorato Umbria-Marche che dovrebbe in qualche modo essere più vicino alle esigenze delle carceri”. La situazione resta comunque grave, specie “se si considera che oltre la dolorosa vicenda odierna, si sono moltiplicati in queste settimane episodi di autolesionismo e di violenza nei confronti della polizia penitenziaria, a testimonianza di un momento veramente difficile”. Il Garante umbro si augura che dopo tanta attesa “finalmente si possa avere una svolta che dia concretezza a quei diritti fondamentali spesso violati nelle carceri. Mi riferisco soprattutto a quello di avere carceri in condizioni di umanità ragionevole”.