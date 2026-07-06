Governance poll: Proietti e Ferdinandi perdono consensi. Bandecchi l’unico sopra al 50%

Consenso in calo per la presidente della Regione Stefania Proietti e per i sindaci di Perugia Vittoria Ferdinandi e Terni Stefano Bandecchi. L’ex paracadutista della Folgore però è l’unico nella regione sopra al 50%, secondo l’indagine Governance poll 2026 realizzata da Noto sondaggi per il Sole 24 Ore. Proietti è 14esima con un consenso indicato al 49%: 2,1 punti in meno rispetto a quello delle elezioni quando ottenne il 51,1 dei voti. La presidente perde anche tre punti rispetto alla governance poll dell’anno scorso. Tra i sindaci il calo più marcato è di quella di Perugia Vittoria Ferdinandi, 80esima su 92, con il consenso al 48 per cento, meno 4,1 rispetto alla sua elezione, 52,1. Il dato è anche inferiore alla rilevazione del 2025 quando ottenne il 51%. Fa meglio Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, collocato dal Sole 24 ore al 50esimo posto con il 53% dei consensi. Meno 1,6 sul dato dell’elezione e meno 2 sulla governance poll del 2025. La classifica dei 18 presidenti di Regione vede al primo posto il governatore della Regione Puglia Antonio Decaro: subito dopo c’è Alberto Stefani presidente del Veneto, Massimiliano Fedriga presidente del Friuli Venezia Giulia e Roberto Occhiuto presidente della Calabria. In fondo alla classifica, dopo Stefania Proietti ci sono Bucci (Liguria), Roberti (Molise) e Rocca (Lazio). Dodici degli attuali governatori sono sopra il 50 per cento. Il Governance Poll sui sindaci vede al primo posto Sara Funaro, sindaca di Firenze, che condivide il podio con due habitué del consenso: il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, vincitore lo scorso anno, e quello di Napoli Gaetano Manfredi.