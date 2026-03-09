Il clima di Terni tra i peggiori d’Italia: in 15 anni la temperatura è salita di 2,9 gradi. Meglio Perugia su di 1,7 gradi

La temperatura media annua in Italia è aumentata di 1,8 gradi negli ultimi 15 anni. A riscaldarsi in modo più marcato è il nord del Paese dove il termometro è salito in media di 2,3 gradi tra il 2015 e il 2025, mentre nei capoluoghi del Centro Italia è stato di 1,9 gradi, in quelli del Mezzogiorno di 1,3 gradi. Sono i nuovi dati dell’Indice realizzato dal Sole 24 Ore con 3bmeteo. Terni è la maglia nera, tra i capoluoghi per ondate di calore e picchi di caldo estremo. Per il terzo anno consecutivo Bari primeggia per qualità del clima: seguono il capoluogo pugliese diverse località della costa adriatica come Barletta-Andria-Trani (secondo posto), Pescara, Ancona e Chieti. Tra i primi dieci figurano per lo più territori costieri (tra cui Livorno, Trieste e Imperia) ma anche alcune città in altura (Pesaro e Urbino ed Enna). In chiusura c’è la citta di Carbonia (Sud Sardegna), tra le più colpite dai picchi di caldo estremo. Il capoluogo sardo è preceduto da Terni, Belluno e Caserta. Terni è penalizzata dalla performance peggiore tra i capoluoghi per ondate di caldo e picchi di caldo estremo: nell’entroterra questi fenomeni non sono mitigati dalla brezza marina. A Terni la temperatura è salita di 2,9 gradi negli ultimi 15 anni, a fronte di una crescita media nei capoluoghi del Centro Italia di 1,9 gradi. L’indice del clima di Terni la pone al 106/a posizione, con un punteggio pari a 505, penultimo posto, mentre Perugia è 21/a (668,3). Per quanto riguarda il soleggiamento, ovvero le ore di sole al giorno, media giornaliera, nel periodo 2015-2025, Terni è 37esima, con un valore di 8,1. Perugia è 44/a (7,9). Per le ondate di calore, cioè gli sforamenti all’anno con temperature maggiore o uguale a 30 gradi per tre giorni consecutivi, Terni è alla 107/a posizione con un valore pari a 30,2 e Perugia è 41/a (con un valore pari a 16). L’indice di calore cioè i giorni con temperatura percepita pari o superiore a 30 gradi nella media annua pone Terni alla 105/a posizione, con un valore pari a 100,6. Perugia è ottava (51,2). Terni è 46/a riguardo alle notti tropicali, ovvero con temperatura media, tra la mezzanotte e le 6, pari o superiore a 20 gradi, con un valore di 71,7. Perugia è 35/a, con un valore 64,9. Per caldo estremo, cioè i giorni con temperatura media annua superiore o uguale a 35, Terni è 107/a, con un valore pari a 47,5 e Perugia 51/a con 10,5. Terni è inoltre 65/a per quanto riguarda le precipitazioni estreme, Perugia è 12/a. Il capoluogo di regione è invece 82/o per giorni freddi, con temperatura massima percepita di 3 gradi, media annua, con un valore di 9,7, mentre Terni in questa classifica è 23/a, con un valore di 0,8.