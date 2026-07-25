In primavera cresce il numero delle imprese in Umbria ma la Regione resta al terzultimo posto in Italia

Tre mesi di primavera, aprile-giugno, hanno rimesso il segno più davanti alla demografia d’impresa dell’Umbria, senza però cancellarne la debolezza di fondo. In questo periodo infatti il Registro delle imprese ha contato 1.055 iscrizioni e 708 cessazioni: il saldo è di 347 attività e porta lo stock regionale a 89.186 imprese. E’ quanto emerge dall’analisi statistica realizzata da Unioncamere e Infocamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio. Il tasso di crescita trimestrale, pari allo 0,39%, colloca però la Regione al terzultimo posto in Italia, davanti solo alla Sicilia (+0,36%) e alla Basilicata (+0,30%). La media nazionale è dello 0,56%. Il Centro, che con lo 0,64% è la macroarea più dinamica del Paese, viaggia ancora più veloce: Lazio + 0,73%, Toscana +0,60% e Marche +0,51%. Per il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, i dati consegnano un trimestre “positivo, ma invitano a distinguere il movimento della tendenza: 347 imprese in più rappresentano un recupero, mentre la perdita di 1.122 attività nell’arco di un anno segnala una debolezza ancora presente”. Il punto, sottolinea la Camera di Commercio dell’Umbria, “non è soltanto aumentare il numero delle imprese, ma creare le condizioni perché quelle nuove superino i primi anni di vita, investano e producano occupazione stabile”. Il presidente Giorgio Mencaroni spiega che la crescita di capitali “indica che il sistema regionale sta lentamente rafforzando la propria struttura, anche se la distanza dalla media italiana rimane significativa”. Mencaroni giudica importante “il ritorno al segno positivo dell’artigianato, che oggi comprende attività molto diverse da quelle del passato e intercetta nuovi consumi, servizi alla persona e competenze digitali”. Le differenze tra Terni e Perugia mostrano inoltre che la ripresa non procede ovunque alla stessa velocità e che le politiche di sostegno devono tenere conto delle diverse condizioni territoriali. “Il compito della Camera di Commercio – conclude Mencaroni – è accompagnare questa evoluzione, aiutando le imprese non soltanto a nascere, ma soprattutto a diventare più solide, innovative e capaci di competere”. La geografia interna presenta comunque due velocità. Terni registra 283 iscrizioni e 177 cessazioni, con 106 imprese in più e un tasso di crescita dello 0,50%, vicino alla media italiana. Perugia aggiunge più attività in valore assoluto – 241, risultato di 772 aperture e 531 chiusure – ma cresce dello 0,35%. La Provincia di Terni mostra quindi il passo relativo più sostenuto; quella perugina produce il contributo numerico maggiore al saldo regionale. La vera novità del trimestre arriva dall’artigianato. Dopo anni di riduzione strutturale, le imprese artigiane umbre aumentano di 55 unità:298 iscrizioni, 243 cessazioni e un tasso di crescita dello 0,29%. Il risultato resta però sotto lo 0,43% italiano e, nel Centro Italia, è inferiore a Lazio, Marche e Toscana. Tuttavia riporta il comparto in territorio positivo nel trimestre. Anche Terni fa meglio in termini relativi: +33%, con 81 iscrizioni, 66 cessazioni e 15 attività in più. Perugia cresce dello 0,27% grazie a 127 iscrizioni e 177 cessazioni, con un saldo di 40 imprese. Il confronto annuale resta negativo: tra giugno 2025 e giugno 2026 l’Umbria perde 447 imprese artigiane.