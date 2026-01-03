In Umbria chiudono gli alberghi e boom di affitti brevi: l’ospitalità diffusa cresce del 35,3%

L’Umbria del turismo registra un calo degli alberghi al quale si accompagna però una crescita consistente dell’ospitalità diffusa. La Regione cambia, lentamente ma in modo inequivocabile secondo quanto emerge dal report realizzato da Unioncamere con la collaborazione della Camera di commercio dell’Umbria, basato sui dati del Registro delle imprese al terzo trimestre 2025 e sul confronto con lo stesso periodo del 2021. In Italia, negli ultimi quattro anni, le imprese di “Servizi di alloggio di alberghi e simili” sono diminuite del 5,2%, mentre quelle legate agli alloggi per vacanze e soggiorni di breve durata sono cresciute del 42,1%, con oltre 13mila imprese in più. Un mutamento, secondo la Camera di commercio, che segnala una ridefinizione strutturale dell’offerta turistica, alimentata da soggiorni più brevi, viaggi più frequentati, piattaforme digitali e da una domanda orientata a soluzioni flessibili. entro questo scenario, l’Umbria mostra un profilo definito e riconoscibile, collocandosi a metà strada tra le regioni italiane a più alta intensità turistica e quelle che faticano ad agganciare la nuova domanda. Tra il terzo trimestre 2021 e il terzo trimestre 2025 le imprese alberghiere regionali sono scese da 458 a 420, con un calo dell’8,3%. Un dato che colloca l’Umbria al quarto posto in Italia per contrazione, subito dopo Lazio (-13,3%), Marche (-12,9%) e Molise (-10,1). Il calo degli alberghi non equivale però a un arretramento della vocazione turistica regionale. Al contrario, si accompagna una crescita consistente dell’ospitalità diffusa. In Umbria le imprese di “Servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata” passano da 499 a 675 unità, con un inremento del 35,3%. Un valore inferiore alla media nazionale, ma che colloca la regione seconda nel centro Italia dopo le Marche (+44%), davanti a Lazio (+34,8%) e Toscana (+187%). Per Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell’Umbria, “i dati del report mostrano con chiarezza che il turismo sta cambiando e che le forme di ospitalità si stanno diversificando rapidamente”. E’ una trasformazione, aggiunge Mencaroni, che “va governata non subita, perché deve garantire equilibrio, qualità e sostenibilità dei territori”. Il tema è sempre lo stesso: è fondamentale che l’evoluzione dell’offerta avvenga in un quadro di concorrenza leale e di norme omogenee. “Solo così – afferma ancora Mencaroni – si può valorizzare l’intero sistema turistico regionale senza penalizzare chi lavora nel rispetto delle regole. La sfida è costruire un modello di sviluppo ordinato, capace di coniugare innovazione, legalità e qualità dell’accoglienza”.