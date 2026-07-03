Inchiesta Terni, l’Anm dell’Umbria replica a Bandecchi: “Dichiarazioni gravissime”. Il sindaco: “Contro di me una macchina del fango”. Vicepresidente provincia: “Biagioli lavora con l’ente da vent’anni”

Si alzano i toni della polemica sull’inchiesta nella quale si ipotizza un pactum sceleris legato all’affidamento di lavori pubblici per la sistemazione di una strada nell’orvietano e l’acquisto di quote dell’Orvietana Calcio. Se il presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, denuncia “una campagna” volta a screditarlo “attraverso la macchina del fango”, l’Associazione nazionale magistrati del Distretto di Perugia esprime “profonda preoccupazione e ferma condanna per le gravissime dichiarazioni pubblicamente rivolte dal sindaco e presidente della Provincia di Terni, nei confronti della Procura della Repubblica e dei magistrati che vi prestano servizio”. L’Anm umbra sottolinea che “in uno Stato di diritto, il dissenso rispetto a un’indagine o a un provvedimento dell’autorità giudiziaria può e deve essere espresso attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento. Sono invece inaccettabili attacchi personali, espressioni offensive e delegittimanti o accuse generalizzate rivolte ai magistrati, tanto più quando provengono da chi ricopre rilevanti funzioni pubbliche e istituzionali”. Per l’Anm “l’attività della Procura della Repubblica di Terni, come ogni attività giudiziaria, si svolge nel rigoroso rispetto delle garanzie costituzionali, sotto il controllo della legge e con piena osservanza del principio di presunzione di innocenza”. Le indagini, ribadiscono i magistrati umbri, hanno il solo scopo di accertare i fatti e verificare la fondatezza delle ipotesi investigative, nell’interesse della collettività e a tutela della legalità”. La Giunta dell’Associazione magistrati del Distretto di Perugia conferma che “la critica alle decisione giudiziarie è sempre legittima; non lo è, invece, la sistematica delegittimazione della magistratura attraverso insinuazioni, offese e rappresentazioni tese a screditarne l’imparzialità e l’indipendenza. Simili condotte rischiano di compromettere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e di alimentare un clima di contrapposizione incompatibile con i principi fondamentali della convivenza democratica. Ai magistrati della Procura della Repubblica di Terni e a tutto l’ufficio, chiamati a svolgere il proprio lavoro in un contesto di forte esposizione mediatica e di ingiustificata aggressione verbale, la Giunta esprime piena solidarietà e convinta vicinanza”. Bandecchi però non indietreggia e sostiene, in una nota, che “le modalità di azione della Procura della Repubblica hanno scatenato una nuova gogna pubblica e mediatica nei miei confronti e delle istituzioni, essendosi già aperto un processo impropriamente celebrato sui media, con intollerabile violenza, totale mancanza di rispetto per la presunzione di innocenza e per la stessa dignità delle persone e delle pubbliche amministrazioni coinvolte”. “Chi esercita un potere così pervasivo come quello in capo alla magistratura penale – ha proseguito Bandecchi – dovrebbe sempre considerare le conseguenze delle proprie iniziative. Conseguenze indelebili, marchi infamanti che sono devastanti sul piano della reputazione politica, imprenditoriale e personale. Ed io oggi ho il dovere di chiedere rispetto per me e per le istituzioni che rappresento. Lo avevo detto in tempi non sospetti”. Il vicepresidente della Provincia di Terni, Francesco Maria Ferranti, interviene sull’indagine, sottolineando che “l’impresa Biagioli opera ed ha operato” con l’Ente “in numerose occasioni e da circa vent’anni”. In questo caso, spiega Ferranti, “è stata destinataria di un appalto poiché la Provincia, anticipando anche risorse per conto della Regione, ha lavorato alacremente con un significativo sforzo dei nostri uffici tecnici e cantonieri, per rimettere in funzione la strada provinciale bagnorese, a seguito di una importante frana. Difatti è chiusa da fine gennaio, arrecando ingenti disagi a diversi comuni del territorio, ai cittadini e a numerose imprese per le loro attività economiche”. Il vicepresidente spiega che la Provincia di Terni era pronta “a riaprire oggi la strada provinciale ad una carreggiata, dando una risposta concreta alla comunità, anche alla luce degli impegni presi con i cittadini, con i sindaci dei comuni coinvolti e con il Comitato civico della Bagnorese”. Conclude Ferranti: “Dispiace non poter dare oggi la risposta per la quale si è profuso un importante impegno e trovarsi di fronte alla necessità di dover accumulare ulteriori ritardi, dannosi per il nostro territorio, poiché il dirigente che avrebbe dovuto firmare l’ordinanza di riapertura non è nelle condizioni attuali di poterlo fare a seguito dei fatti sopraggiunti”.