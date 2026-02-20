Incontro Regione Umbria e vertici FS, Proietti chiede partenza Frecciarossa da Foligno e Assisi e un potenziamento per centenario Francescano

Vertice tra Regione Umbria e i dirigenti del Gruppo Fs, alla presenza del vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dottor Marco Villani. La delegazione dell’Umbria guidata dalla presidente Stefania Proietti era composta dal capo gabinetto Nicodemo Oliverio, dall’assessore ai trasporti Francesco De Rebotti, dal direttore Gianluca Paggi e dall’amministratore unico dell’Agenzia per la mobilità e trasporto pubblico locale, Emilio Giacchetti. Presenti all’incontro l’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio,Mario Antonio Scino (chief legal officer), Giuseppe Inchingolo (Chief corporate affairs e communication officer) e Davide Salzano (responsabile ceo office). Durante l’incontro, la presidente Proietti ha illustrato “l’importanza strategica del trasporto pubblico per la mobilità regionale, sottolineando il grande impegno dell’amministrazione in questo ambito”. In particolare, è stata presentata l’iniziativa regionale di potenziamento del trasporto pubblico legata all’ottocentenario della morte di San Francesco, un veneto di rilevanza internazionale che porterà ad Assisi rilevantissimi flussi turistici nel 2026. La governatrice ha sollecitato un incremento dei collegamenti ferroviari Roma-Assisi-Perugia con l’introduzione di un nuovo treno nei giorni feriali e la sperimentazione dell’arretramento della Frecciarossa di Perugia alle stazioni di Assisi e Foligno. L’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, ha garantito l’avvio delle verifiche tecnico-economiche per valutarne la fattibilità delle richieste avanzate da Proietti. Nella seconda parte dell’incontro, la presidente dell’Umbria hanno affrontato le principali questioni aperte tra Regione e Gruppo Fs. Sul tema dell’alta velocità, sono state evidenziate due criticità: la necessità di aprire un’interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti e in primis la Regione Toscana per la localizzazione della stazione Medio Etruria. Tema sul quale Strisciuglio ha proposto la riattivazione di un tavolo presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Inoltre è stata vanazata la richiesta di un incremento dei servizi di Alta Velocità con fermata ad Orte, strategica per il sud dell’Umbria e per alcune aree del Lazio. Strisciuglio ha chiarito che l’accesso dei treni regionali e intercity alla linea direttissima Roma-Firenze è attualmente limitato dai cantieri sull’infrastruttura. Per l’offerta commerciale sarà opportuno un tavolo interregionale presso il ministero dei Trasporti per garantire un servizio omogeneo ed equilibrato che garantisca il trasporto pubblico dei cittadini del Centro Italia. Un altro tema “centrale” è stato il futuro della linea ferroviaria regionale Fcu, recentemente rinnovata e potenziata. La Regione Umbria ha proposto la restituzione della proprietà e gestione della linea al Mit per l’integrazione nella rete nazionale gestita da Rfi. Linea che offre opportunità strategiche per la gestione delle emergenze e l’integrazione dei servizi locali e interregionali. E’ stata inoltre richiesto dall’assessore regionale De Rebotti il reingresso del treno FC 598 il prima possibile in direttissima e che i treni della Toscana tornino a raggiungere Roma.