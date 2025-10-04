La premier Giorgia Meloni ad Assisi con un ramoscello d’ulivo: accolta dal custode del Sacro Convento

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Assisi per partecipare alle celebrazioni della festa di San Francesco, Patrono d’Italia. Lo ha fatto con un ramoscello d’ulivo in mano. Accolta dal custode del Sacro Convento, Fra Marco Moroni, e dai frati della comunità francescana, insieme al sindaco di Assisi Valter Stoppini e la presidente della Regione, Stefania Proietti. Presenti anche numerose autorità civili e religiose, migliaia di pellegrini e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. La visita della presidente Meloni si inserisce nel contesto di un’edizione particolarmente significativa della festa, che giunge a un anno dall’avvio del cammino verso l’ottavo centenario della morte di San Francesco e coincide con la recente approvazione da parte del Parlamento della legge che istituisce il 4 ottobre come festa nazionale civile dedicata ai valori francescani di pace, fraternità e custodia del creato. Il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi ha acceso la lampada votiva dei Comuni italiani che arde sulla tomba di San Francesco patrono d’Italia. Quest’anno è infatti la Regione Abruzzo che lo ha offerto. Dall’Abruzzo, per l’occasione, sono arrivati tanti pellegrini ed istituzioni.