L’assessore De Rebotti e la “guerra” con Trenitalia: storia di un rapporto complicato

Quando Stefania Proietti ha composto la sua giunta regionale ha scelto, per le caselle che spettavano al partito democratico, di nominare assessore ai trasporti Francesco De Rebotti anche per la sua esperienza di amministratore comunale. Ai trasporti serviva infatti una personalità che, avendo già frequentato i palazzi del potere, aveva sia la conoscenza dei dossier sia la capacità di affrontarli. De Rebotti sembrava il profilo più adatto: un tipo che, con discrezione, risolve i problemi anziché crearli. C’è da dire che l’ex sindaco di Narni si è trovato ad affrontare problemi strutturali rilevanti, non solo nei trasporti, lasciati in eredità dalla precedente giunta regionale. Quel De Rebotti lì, scelto per risolvere i problemi in silenzio, è improvvisamente scomparso. Travolto forse da un’ansia da prestazione e visibilità, è diventato l’assessore delle incursioni fuori campo con esiti poco esaltanti. Qualche uscita improvvida sulla nuova Stazione ferroviaria MedioEtruria, infilandosi nella diatriba Rigutino o Creti, sul nodo-nodino di Perugia, sulla drammatica vicenda dei tagli del personale Unicoop Etruria a Castiglione del Lago lasciata troppo a sé stessa. Dossier complessi e di lunga data, problemi irrisolti e, come spesso avviene, i nodi vengono al pettine. Chi governa deve però proporre soluzioni il più possibile condivise, senza limitarsi a sollevare questioni e contrapposizioni. Nelle ultime ore De Rebotti è tornato, come fa da mesi, a dichiarare “guerra” a Trenitalia e Rfi annunciando l’ennesima diffida, sottolineando che la Regione Umbria vanta ormai “oltre 200mila euro di penali nei confronti di Trenitalia”. Tutto vero, tutto giusto. L’assessore però deve fare tesoro degli errori commessi da chi l’ha preceduto e si chieda finalmente cosa può fare per recuperare una vera interlocuzione con il governo nazionale. Coinvolgendo pubblicamente tutti i parlamentari umbri, senza distinzione di appartenenza, e promuovere un incontro con il ministro dei Trasporti Salvini e i gruppi parlamentari delle Commissioni Trasporti di Camera e Senato. Quando sono in gioco i diritti dei cittadini occorre uno sforzo corale, essendo in ballo il futuro della nostra Regione. Entrare in collisione con il mondo è invece un enorme problema politico.