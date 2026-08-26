Lega nella bufera, due parlamentari umbri senza seggio: calano i consensi e aumentano le beghe interne. Il tifernate Marchetti tra i fedelissimi, il nocerino Caparvi disamorato

E’ inutile far finta di niente: nella Lega, a corto di consensi, è in corso una spaccatura di notevoli dimensioni. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha evocato un cambio alla guida del partito. La maggior parte dei dirigenti che contano ritengono necessario che la Lega torni ad essere la voce dei territori. I presidenti leghisti, Maurizio Fugatti, Massimiliano Fedriga e lo stesso Luca Zaia, pensano di organizzarsi con una associazione (corrente) per convincere Salvini che è arrivato il momento di lasciare la segreteria perché il consenso oggi oscilla tra il 5 e il 6 per cento. Il raduno di Pontida (20 settembre) molto probabilmente sarà il dead line. Nel frattempo, molti segretari provinciali della Lombardia, Veneto e Piemonte, si stanno muovendo per prendere le distanze dal loro segretario nazionale. Da mesi i sondaggi raccontano l’ascesa di Futuro Nazionale, il partito fondato a febbraio dal generale Roberto Vannacci, e a fare le spese di questo successo è soprattutto la Lega, ormai sorpassata e scaraventata ai margini del centrodestra. Cosa succede ora in Umbria ? Il partito è sceso a livelli quasi di “irrilevanza” ormai da diverso tempo. Alle ultime elezioni regionali del 2024, malgrado la candidata presidente leghista, il partito di Salvini si è fermato ad un fiacco 7,7%, eleggendo un solo consigliere regionale (Enrico Melasecche). Ancora peggio aveva fatto qualche mese prima alle elezioni comunali di Perugia: 3,72%, meno di 3000 voti, restando fuori dall’assemblea cittadina. Stessa sorte anche alle elezioni comunali di Terni di tre anni fa: 4,3% nessun eletto. Anche in altre elezioni comunali, di città più piccole, la Lega ha racimolato poco e i suoi storici elettori hanno preferito guardare e votare altrove. Il malcontento è nel frattempo aumentato e molti in Umbria hanno abbandonato il partito. Attualmente il partito di Salvini può contare sue due parlamentari: il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi e l’attuale segretario regionale Riccardo Augusto Marchetti. Il primo però si sarebbe disamorato delle scelte locali e nazionali del partito mentre il secondo è rimasto vicino a Matteo Salvini. Per il deputato tifernate “Matteo non si discute”. Con il passare dei giorni le tensioni nel partito crescono soprattutto in vista delle elezioni del prossimo anno. Non è solo una questione politica, è più semplicemente matematica. Con la Lega in forte discesa, Futuro nazionale in ascesa, con la nuova legge elettorale sarà per la Lega un vero e proprio bagno di sangue. L’ultima volta la Lega ha beneficiato moltissimo del maggioritario, ma lo scenario di oggi presenta un conto drammatico. Per i due parlamentari umbri uscenti si affaccia lo spettro di restare concretamente senza seggio parlamentare e di tornare a casa. Più distaccati, in attesa di conoscere gli sviluppi, Enrico Melasecche e Donatella Tesei, accorta Paola Fioroni che per profilo culturale è più vicina al ministro Giorgetti e all’ex governatore Zaia.