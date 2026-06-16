L’estate calda della riforma elettorale e gli umbri aspiranti onorevoli: i possibili duelli e i candidati in corsa. Election day in 17 comuni dell’Umbria

Dopo la scrematura preliminare da 771 a 731 proposte fatta dagli uffici della Camera, il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, ha informato i deputati che andranno in discussione “solo” 479 emendamenti: gli altri sono stati dichiarati inammissibili o dal “contenuto meramente formale”. Da oggi, entrerà nel vivo la maratona del voto in commissione, con i lavori che potrebbero protrarsi anche nel weekend, per portare il testo in Aula il 26 giugno. Sulla nuova legge elettorale, dopo la sforbiciata che ha sfoltito di un terzo gli oltre 700 emendamenti presentati, la maggioranza di centrodestra intende spingere sull’acceleratore. Per farlo, il Governo è pronto a usare tutti gli strumenti che il regolamento parlamentare consente, comprese sedute fiume, eventualmente anche notturne o durante fine settimana e giorni festivi. Tuttavia sul piano politico i nodi da sciogliere sono ancora diversi. Il nodo delle preferenze, per esempio, non è stato ancora sciolto, tanto che alcune proposte – presentate da Azione, Udc e da altre forze politiche, compresi i vannacciani di Futuro nazionale – ne caldeggiano l’introduzione. Per la reintroduzione delle preferenze sono a favore anche Fratelli d’Italia e Noi Moderati, che hanno annunciato di volerle riproporre tramite emendamenti in Aula. Forza Italia e Lega sono molto più scettici, se non contrari. Da parte sua, l’opposizione di sinistra non sembra intenzionata ad abbassare il muro eretto contro una proposta considerata “irricevibile tout court”. E le parole della segretaria del Pd Elly Schlein lo confermano: “In un Paese in cui ci sono 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi, e gli stipendi sono tra i più bassi d’Europa, è incredibile che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale per preservare il proprio potere”. Quanto alla data del voto, avanza l’ipotesi di un election day in primavera, nonostante i rischi ravvisati da più parti nell’abbinare le politiche con il rinnovo dei sindaci di grandi città come Roma e Milano. In questo quadro, si inserisce il sondaggio di ieri di Swg che per la prima volta certifica l’aggancio di Futuro Nazionale del generale Vannacci alla Lega di Matteo Salvini. Futuro Nazionale – secondo il sondaggio Swg per La7 – guadagna mezzo punto in una settimana e raggiunge al 5,3% la Lega, che perde un ulteriore 0,3% nell’orientamento di voto degli italiani. Una crescita che certamente avrà un peso nelle scelte della coalizione di centrodestra. Sulla nuova legge elettorale c’è una partita nella partita che riguarda anche l’Umbria e la sua classe politica. In molti scalpitano per un seggio, altri per un posto in lista, altri ancora sperano in una candidatura last minute che possa garantire un altro giro in Parlamento. C’è, poi, chi si prepara per candidarsi a sindaco e chi spera di trovare un posto in Consiglio Comunale. Nel 2027 in Umbria si voterà in 17 comuni per scegliere i nuovi sindaci di Città di Castello, Spoleto, Todi, Narni, Cascia, Deruta, Montecastrilli, Avigliano Umbro, Bettona, Bevagna, Nocera Umbra, Monteleone di Spoleto, Otricoli, Parrano, Valtopina e Poggiodomo. Molto probabilmente si voterà anche per il nuovo sindaco di Terni se Bandecchi si candiderà in Parlamento con qualche partito di centrodestra (Lega ?). Due appuntamenti, elezioni politiche e amministrative, che rappresenteranno un test spartiacque per la maggioranza che governa Palazzo Donini e Palazzo dei Priori. Un anno dove aumenteranno le fibrillazioni nei due schieramenti e sugli equilibri interni. La grande corsa per un seggio in Parlamento è già iniziata: i posti sono pochi (9 in tutto) e la ressa è tanta, più delle previsioni. Interessante è la gara all’interno a Forza Italia fra il deputato uscente ternano Raffaele Nevi e l’ex sindaco di Perugia Andrea Romizi, due pezzi grossi per un solo posto. Niente di meno sarà la contesa fra Eleonora Pace e Paola Agabiti in Fratelli d’Italia, così come interessante sarà la sfida fra il deputato uscente della Lega Riccardo Augusto Marchetti e Paola Fioroni, ex consigliere regionale stimata e apprezzata dal partito. Certe le riconferme di Emanuele Prisco e Franco Zaffini: per Fdi resta libero ( per un eventuale ripescaggio con i resti) il posto del senatore Antonio Guidi, ex ministro per la Famiglia nel primo governo Berlusconi, eletto senatore quattro anni fa in Umbria. Nello schieramento di sinistra la situazione è altrettanto incerta. Per il M5s spera di fare un altro giro alla Camera dei Deputati la parlamentare Emma Pavanelli ma non è da escludere anche la candidatura dell’assessore regionale all’ambiente Thomas De Luca. C’è poi la folignate Elisabetta Piccolotti per l’Alleanza Verdi e Sinistra che punta a mantenere il posto alla Camera dei Deputati dopo l’elezione in Puglia di quattro anni fa. Nel Partito democratico la situazione è più complessa. Anna Ascani, attuale vicepresidente della Camera dei Deputati, è certa di restare mentre Walter Verini dovrebbe terminare la sua esperienza parlamentare. Se l’Ascani verrà confermata, resta un posto e mezzo (eventuale ripescaggio con i resti alla Camera dei Deputati) per gli aspiranti parlamentari. A Terni danno quasi certa la candidatura di Marina Sereni, in alternativa i democratici ternani pensano al segretario provinciale Carlo Emanuele Trappolino. Una candidatura autorevole è sicuramente quella di Tommaso Bori, attuale vicepresidente della Giunta Regionale, protagonista della riscossa democratica in Umbria con i successi delle ultime elezioni comunali e regionali. Resta poi in bilico il possibile rientro in Italia dell’europarlamentare dem Camilla Laureti che accarezza l’idea di lasciare Bruxelles per tornare a Roma. Se sarà election day, l’attenzione dei partiti si concentrerà anche sui candidati sindaco delle città più importanti che andranno al voto. Sarà confermato Luca Secondi a Città di Castello ? E Andrea Sisti sarà di nuovo il candidato del Patto Avanti a Spoleto ? Dai rumors di questi giorni non c’è nulla di scontato. Così come è aperta la “questione” Todi dove sinistra e civici hanno firmato la “Carta per Todi” senza aver scelto il candidato sindaco. Resta poi la possibile battaglia di tutte le battaglie, quella di Terni. Questa però è un’altra storia.