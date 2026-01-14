mercoledì, Gennaio 14, 2026
Ultimo:

IN EVIDENZA Perugia 

L’Umbria sopra la media sui Livelli essenziali di assistenza sanitaria: la Regione ha un punteggio di 257, quello nazionale 226

Alessandro Orfei

In Umbria nel 2023 (ultimo anno disponibile) il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Livelli essenziali di assistenza (Lea) è di 257, a fronte di un punteggio media nazionale di 226. Lo dice l’analisi della Fondazione Gimbe. La Regione, adempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia, ha registrato i seguenti punteggi nelle tre aree monitorate (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera): 93 punti per l’area della prevenzione ovvero cinque punti in meno rispetto alla Provincia autonoma di Trento e al Veneto che sono in prima posizione; 80 punti per l’area distrettuale avvero 16 punti in meno rispetto al Veneto che è in prima posizione; 84 punti per l’area ospedaliera ovvero 13 punti in meno rispetto alla Provincia autonoma di Trento che è in prima posizione. Sono otto le Regioni che risultano non adempienti.

Potrebbe anche interessarti

Carabinieri di Perugia, intensificati i controlli sull’acropoli cittadina: arrestato albanese con 11 bustine di cocaina

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Carabinieri di Perugia, intensificati i controlli sull’acropoli cittadina: arrestato albanese con 11 bustine di cocaina

Perugia, furto nella pizzeria di Madonna Alta: terzo colpo in poco tempo

Alessandro Orfei Commenti disabilitati su Perugia, furto nella pizzeria di Madonna Alta: terzo colpo in poco tempo

Perugia, in auto il kit per rubare: obiettivo banca di via Mario Angeloni. Verso l’espulsione un ucraino e un moldavo

Alessandro Orfei 0
MENU