L’Umbria sopra la media sui Livelli essenziali di assistenza sanitaria: la Regione ha un punteggio di 257, quello nazionale 226

In Umbria nel 2023 (ultimo anno disponibile) il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Livelli essenziali di assistenza (Lea) è di 257, a fronte di un punteggio media nazionale di 226. Lo dice l’analisi della Fondazione Gimbe. La Regione, adempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia, ha registrato i seguenti punteggi nelle tre aree monitorate (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera): 93 punti per l’area della prevenzione ovvero cinque punti in meno rispetto alla Provincia autonoma di Trento e al Veneto che sono in prima posizione; 80 punti per l’area distrettuale avvero 16 punti in meno rispetto al Veneto che è in prima posizione; 84 punti per l’area ospedaliera ovvero 13 punti in meno rispetto alla Provincia autonoma di Trento che è in prima posizione. Sono otto le Regioni che risultano non adempienti.