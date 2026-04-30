Maxi sequestro di eroina a Fontivegge: nello zaino di un 37enne nigeriano tre chili di droga

Maxi sequestro di eroina a Fontivegge dove un nigeriano di 37 anni è stato arrestato. I carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo dell’ 8 Reggimento “Lazio”, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Perugia e della Stazione di Corciano, hanno notato lo straniero in via Curtatone che, alla vista dei militari dell’Arma, è entrato velocemente in un esercizio commerciale. I militari lo hanno raggiunto e sottoposto a perquisizione. Una scelta brillante che ha consentito il rinvenimento di ben 221 involucri termosaldati di eroina, per un peso complessivo di 2.974 grammi, nascosti in un zaino. Sostanza stupefacente pronta per la vendita al dettaglio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di sequestrare 6.450 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato condotto in caserma dove, al termine delle procedure di rito, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere perugino di Capanne. Le indagini ora mirano a identificare eventuali complici e a sgominare la rete di spaccio che veniva rifornita dal trentasettenne.