Meloni e la tentazione del voto anticipato, in Umbria parte la sfida per i 9 seggi: più nomi che posti. Fuori metà dei parlamentari uscenti

A cinque giorni dalla batosta referendaria Giorgia Meloni ha tagliato una parte dei rami secchi della sua maggioranza. Con ritardo, ha chiesto al capo di gabinetto del ministero della Giustizia, la dottoressa Giusi Bartolozzi, di farsi da parte; allo stesso modo ha fatto dimettere il sottosegretario Andrea Delmastro, che meritava di essere cacciato molto prima e, infine, è riuscita a chiudere lo stucchevole siparietto della ministra Daniela Santanchè. Adesso la premier teme contraccolpi sulla legge elettorale e l’accusa di “zero riforme”. La domanda che aleggia nei Palazzi della politica è una sola: a Meloni conviene andare al voto anticipato ? E’ inutile chiedere la risposta tra i suoi fedelissimi perché è sempre la stessa: “Il risultato non incide sulla legislatura”. Peccato che non sia vero. Dopo tre anni la premier ha visto dissolversi l’aura di invincibilità che l’ha sin qui accompagnata e avvantaggiata. Dunque, anche se oggi nessuno nel centrodestra lo ammetterebbe, la tentazione di andare al voto già nel prossimo autunno è forte. Anche perché l’anno che separa il governo dalle elezioni politiche potrebbe rivelarsi assai doloroso. Il vero incubo della premier è il logoramento lento fino al 2027. Da qui la tentazione del voto anticipato entro ottobre. L’obiettivo è chiaro: colpire prima che il “campo largo” trovi un accordo su programma e leadership. Si capirà meglio nelle prossime settimane quando la Commissione Affari costituzionali inizierà il percorso sulla nuova legge elettorale. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano (Fdi), ha fissato per il 31 marzo l’inizio della discussione. Nel frattempo è ricominciato il tormentone nei territori, con carriere politiche in bilico. Anche in Umbria si registra un gran movimento, con alcuni parlamentari uscenti pronti a difendere il posto con le unghie e con i denti e altri che scalpitano per prendere il loro posto. E comunque la si voglia mettere, le incertezze sono molte, le certezze sono poche e tra le certezze c’è la consapevolezza che a decidere non saranno gli umbri. Per ora i pretendenti fanno i conti, non nel senso del Bilancio. Si conta a ritroso e in prospettiva, ricordando la precedente consultazione per il Parlamento e le ultime elezioni regionali, senza trascurare i sondaggi. Alla fine il risultato è sempre lo stesso: i nomi possibili sono più dei posti disponibili. L’insicurezza condiziona così gli aspiranti parlamentari: nessuno vuole fare il numero due, nessuno vuole restare un passo indietro e ognuno prova a incarnare la figura dello stratega. Ci sono poi quelli che provano a tirare le fila dietro le quinte con qualche referente romano, illudendosi di poter poi trovare posto. Resta il fatto, dopo il taglio dei parlamentari, che la “pattuglia” di potenziali candidati “made in Umbria” è troppo numerosa. Non solo nei partiti tradizionali ma anche in quelli cosiddetti “minori”. Alcuni degli attuali parlamentari non saranno ricandidati: Antonio Guidi (senatore di Fdi) e Virginio Caparvi (deputato Lega) quasi sicuramente resteranno fuori. Walter Verini (senatore Pd) avrebbe annunciato – dopo più di 18 anni di Parlamento – di cedere il passo. Anche Catia Polidori (Fi) difficilmente tornerà in Aula. Restano, quindi, Franco Zaffini (Fdi senato), Raffele Nevi (Fi camera dei deputati), Emanuele Prisco (Fdi camera dei deputati), Anna Ascani (Pd camera dei deputati) e Emma Pavanelli (M5s camera dei deputati). Tutti di nuovo in Parlamento ? Forse si, forse no. Non si escludono colpi di scena. Tra le new entry che puntano al Parlamento l’elenco è fittissimo e far quadrare i conti sarà un macello. Per il centrodestra puntano ad avere una candidatura la preparata e instancabile Eleonora Pace e l’ex assessore della giunta Tesei Paola Agabiti Urbani per Fdi, l’ex sindaco di Perugia Andrea Romizi per Fi e la stimata Paola Fioroni per la Lega. Non demorde nemmeno l’ex assessore regionale Enrico Melasecche (Lega), così come un pensierino ce lo fa l’ex presidente della Regione Donatella Tesei (Lega). Nella Lega però ci sarà il ritorno in Umbria del deputato tifernate Riccardo Augusto Marchetti, eletto l’ultima volta nella circoscrizione Marche. Altri nomi di cui si parla sono quelli di Michela Sciurpa (Fdi), lacustre, ex amministratore unico di Sviluppumbria, e del sindaco di Todi Antonino Ruggiano per Forza Italia. Il Campo largo, oltre alla possibile conferma di Anna Ascani, dovrà fare i conti con i territori. Certamente i due capoluoghi di provincia rivendicheranno un posto sicuro nel prossimo Parlamento. Un ruolo importante e influente lo eserciterà di sicuro la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, stimata e ascoltata sia da Elly Schlein che da Avs. Per la provincia di Terni le due candidature più forti sono quelle di Marina Sereni, legatissima alla segretaria nazionale, e Carlo Emanuele Trappolino segretario provinciale del Pd. Ci pensa anche il segretario regionale Pd Damiano Bernardini, sindaco del comune di Baschi. In provincia di Perugia la sorpresa può arrivare dalla europarlamentare Camilla Laureti, 51 anni, spoletina, responsabile alle politiche agricole e alimentari nella segreteria nazionale, fedelissima della Schlein. Altri convinti aspiranti Pd sono Matteo Burico, sindaco di Castiglione Lago, Sandro Pasquali sindaco di Passignano sul Trasimeno, Massimiliano Presciutti sindaco di Gualdo Tadino e presidente della provincia di Perugia. C’è poi il territorio dell’Umbria centrale (Foligno-Spoleto) completamente sprovvisto negli attuali assetti istituzionali (Provincia e Giunta regionale) e la media valle del Tevere (Marsciano-Todi) impoverita rispetto al passato. Non da ultimo si registrano potenziali candidature tra i rappresentanti della Giunta Regionale (Bori-Meloni), con l’ex segretario regionale e attuale vicepresidente della giunta protagonista assoluto della rinascita dem e dei recenti successi in Umbria. Per il M5s non è da escludere l’entrata in lizza dell’assessore regionale Thomas De Luca mentre per Avs tutto girerà intorno alle scelte della folignate Elisabetta Piccolotti, eletta quasi quattro anni fa nella circoscrizione Puglia.