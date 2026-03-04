Mobilità sanitaria, pazienti in fuga dall’Umbria e maggiori esborsi per le cure: saldo negativo sopra i 55 milioni di euro

E’ un saldo negativo della mobilità sanitaria quello rilevato in Umbria nel 2023: pari a meno 55,8 milioni di euro, in aumento del 19,1 rispetto al 2022. Lo ha rilevato la Fondazione Gimbe che in occasione dell’apertura ufficiale dell’anno del trentennale di attività, ha realizzato un report indipendente sulla mobilità sanitaria interregionale nel 2023. In quell’anno l’Umbria ha vantato crediti per 81 milioni 855.582 euro, collocandosi in 14esima posizione tra le regioni italiane, e debiti per 137 milioni 627.838, sempre 14/a. Gimbe ha quindi valutato il volume dell’erogazione di ricoveri e prestazioni specialistiche di strutture private, definito un indicatore della presenza e della capacità attrattiva del privato accreditato. Secondo l’analisi della fondazione, l’Umbria si colloca in 18/a posizione con le strutture private che hanno erogato il 15,1% del valore totale della mobilità sanitaria attiva regionale (media Italia 54,5%). Le analisi della Fondazione Gimbe confermano, purtroppo, il progressivo ampliamento dello squilibrio tra le regioni italiane. I numeri che emergono dal report dimostrano che l’offerta dei servizi non è omogenea e che il diritto alla tutela della salute non è garantito in maniera equa. Un ampliamento dello squilibrio che riguarda in pieno anche l’Umbria, con spostamenti di pazienti che hanno un impatto economico sul bilancio regionale e sui bilanci delle famiglie. Le regioni “attrattive” sono la Lombardia (23,2%), Emilia Romagna (17,6%), Veneto (11,1%), Toscana (6,4%). L’Umbria, ad esempio, ha registrato un saldo negativo di 55,8 milioni leggermente superiore a quello delle Marche (-54,7 milioni). Peggio soltanto le regioni del Mezzogiorno, come Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia, Basilicata e Abruzzo. Così come è poco rilevante la capacità attrattiva del privato umbro che si ferma al 15,1%, solo Liguria (11,4%), Provincia autonoma di Bolzano (9,1%) e Basilicata (7,2%) fanno peggio. “Questi numeri – afferma il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta – indicano che la mobilità sanitaria è sempre meno una scelta e sempre più una necessità”. Il report si riferisce al 2023 ma la migrazione sanitaria dall’Umbria non si è fermata nemmeno negli anni successivi, compreso il 2025. Dati ufficiali non sono ancora stati comunicati ma da voci di corridoio il saldo negativo avrebbe raggiunto i 60 milioni di euro. Il sistema sanitario regionale si trova a un punto di svolta critico: senza riforme strutturali e un adeguamento dei finanziamenti, il rischio di collasso del sistema pubblico è alto, con un aumento delle disuguaglianze e del ricorso alla sanità privata di altre regioni del Nord del Paese.