Nuovo ospedale di Terni: cinque le aree idonee individuate. Campitello e Maratta le migliori, le bordate di Bandecchi

Sono cinque, compresa quella attuale di Colle Obito, le soluzioni valutate dalla Binini & Partners di Reggio Emilia – ciascuna con pro e contro – per la localizzazione del nuovo ospedale di Terni. Nella sala convegni di Arpa, la presentazione del lavoro condotto su incarico dell’Azienda ospedaliera Santa Maria, alla presenza della presidente della Regione Stefania Proietti, degli assessori regionali Francesco De Rebotti e Thomas De Luca, del direttore regionale sanità e welfare Daniela Donetti, di quello generale Andrea Casciari e dei tecnici della società. Le cinque localizzazioni individuate dalla società incaricata sono quelle di Gabelletta Ovest (via Gramsci, territorio di San Gemini-zona Acquavogliera nei pressi dello svincolo San Gemini sud-Gabelletta della E45), Campitello (via del Centenario, fra gli impianti sportivi di Campitello e Colleluna), alle spalle della stazione ferroviaria di Terni (viale Proietti Divi), Maratta Sud (strada di Sabbione, fra la “fine” della E45 e Sabbione) e quindi Colle Obito (attuale sede). “Stiamo seguendo un percorso di grande trasparenza – ha detto la presidente Proietti – ed entro qualche mese la politica, sentiti tutti i soggetti istituzionali coinvolti, deciderà qual è l’area più idonea per il nuovo ospedale di Terni. Poi potremo procedere al progetto di fattibilità tecnico-economica e quindi agli step successivi”. L’ingegnere Binini si è poi soffermato sulle cinque aree individuate ricordando che la scelta comunque dovrà farla la politica. A suo parere, le due aree migliori sono quelle di Campitello e Maratta Sud perché “gli ospedali vanno fatti nuovi, ristrutturare l’esistente (Colle Obito, ndr) vuol dire spendere lo stesso per avere un ospedale, di fatto, vecchio”. Quando sarà presa la decisione ?”Servirà qualche mese, non so dirvi quanti di preciso, se tre, quattro o cinque. Poi sarà la volta del progetto di fattibilità tecnico-economica, computo metrico, cronoprogramma e altri passaggi successivi” ha risposta la presidente Proietti. Sulle risorse necessarie per realizzare il nuovo ospedale, Proietti ha ribadito quanto detto in precedenza: Inail, risorse dell’ex articolo 20 e Cassa Depositi e Prestiti. La priorità resta comunque l’ex articolo 20 a fondo perduto. Sull’iniziativa di oggi arriva puntualmente l’attacco del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. “Provo vergogna nel far parte di una classe politica nazionale e, in particolare, umbra, scadente, inefficiente, improduttiva, fanfarona, demagogica e misera di idee di sviluppo” ha detto in una nota. “Non ci sono novità – ha aggiunto Bandecchi – e la cosa peggiore, però, è che oggi emergono delle certezze: è evidente la piena confusione della Regione e della presidente Proietti. Siamo certi che non abbia deciso dove sarà costruito il nuovo ospedale. Non ha deciso di realizzarlo con denaro pubblico, ma di ricorrere a prestiti tramite Inail e Cassa Depositi e Prestiti, quindi ha deciso di ricorrere a soggetti privati Poiché ha sempre sostenuto che l’ospedale sarebbe stato costruito con soldi pubblici, è evidente che, di fatto, non ha deciso nulla. Non ha deciso nemmeno i tempi di costruzione e di inizio dei lavori, perché, ad eccezione di un’area, tutte le altre aree considerate idonee necessitano di espropri che, oltre al costare milioni di euro pubblici, garantiscono tempi lunghissimi”. La conclusione è ancora più dura: “La città di terni, i cittadini ternani non meritano un trattamento così violento, né di essere trattati da stupidi. Faremo tutto ciò che rientra nelle nostre possibilità per mandare a casa una giunta rappresentata, oltretutto, anche da cittadini della provincia di terni che si sono dimostrati inefficaci e inefficienti tanto quanto i consiglieri eletti nel resto del territorio”.