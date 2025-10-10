Nuovo ospedale di Terni, entro dicembre studio di fattibilità: subito dopo sarà scelta l’area idonea. Fondi tutti pubblici

“La realizzazione del nuovo ospedale di Terni è in cima all’agenda politica della Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e delle forze che la sostengono”. Così in una nota i consiglieri dei gruppi di maggioranza della Regione. “L’audizione odierna in Terza Commissione ha confermato come la costruzione di un DEA di II livello a Terni rappresenti una priorità strategica non solo per la città, ma per l’intero sistema sanitario regionale” hanno aggiunto i rappresentanti di centrosinistra in Regione. “Il nuovo ospedale – assicurano – sarà parte di una rete integrata con il nuovo presidio di Narni-Amelia, in un quadro di complementarietà e sinergia, capace di rafforzare la qualità dell’assistenza e di dare risposte più moderne ed efficienti ai bisogni di salute dei cittadini”. Sulla localizzazione, la maggioranza intende aspettare “tutti gli elementi tecnici necessari a discernere l’ipotesi più adeguata per la localizzazione della nuova struttura, così da avviare rapidamente il percorso progettuale”. Entro dicembre 2025 sarà consegnato lo studio di fattibilità infrastrutturale e urbanistico, affidato a un soggetto tecnico qualificato, che definirà le aree idonee sulla base di criteri tecnici, sanitari , funzionali e ambientali. L’investimento sarà importante, da finanziare con fondi pubblici attraverso ex articolo 20, Fondo Inail ed eventuali altre risorse pubbliche. Secondo alcune stime, per la realizzazione del nuovo ospedale di Terni occorrono circa 400-500 milioni di euro. Naturalmente molto dipenderà dalla soluzione che verrà scelta: nuova realizzazione accanto all’attuale ospedale oppure una location alternativa tra Terni e Narni. Nel frattempo, l’azienda ospedaliera di Terni ha affidato ad un pool di tecnici emiliani il compito di elaborare uno studio di fattibilità.