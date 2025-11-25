Oltre 19 milioni in più per l’Umbria dal Fondo sanitario nazionale: passa la linea Proietti-Donetti

Buone notizie per la sanità dell’Umbria arrivano da Roma: la conferenza delle Regioni ha approvato la proposta sul riparto della “quota premiale” relativa al 2025 del Fondo sanitario nazionale introducendo, per la prima volta, i criteri densità demografica e dispersione territoriale. Un criterio fortemente voluto dalla regione Umbria, sostenuto al tavolo tecnico dalla direttrice regionale della salute Daniela Donetti. Con questa scelta, l’Umbria “guadagna” oltre 19 milioni di euro in più rispetto alla proposta presentata inizialmente in Commissione Salute, elaborata sulla base dell’ultimo accordo politico del 2024. Secondo la governatrice Stefania Proietti “si tratta di una convergenza politica non scontata” ma importante per la nostra Regione perché “tiene conto della situazione di dispersione della popolazione nel territorio”. Ancora più importante, spiega Proietti, che questo criterio farà parte, dal 2026, delle decisioni per il riparto del Fondo sanitario nazionale (Fsn) standard. L’accordo politico che fa da cornice alla tabella di ripartizione del complessivo fondo sanitario nazionale prevede l’inserimento del criterio “densità abitativa/estensione territoriale” nella cosiddetta “Quota premiale” (pari allo 0,25% del Fsn) per un importo pari a 341 milioni complessivi, da distribuire tra le Regioni interessate. Con l’impegno a inserire stabilmente tale criterio nel 2026 all’interno del Fondo “Indistinto”, modificando i criteri previsti dal DM del 2022. A tal fine, è stata già insediata ed è al lavoro la Commissione di esperti universitari selezionati dalla Conferenza stessa, che entro due mesi dovrà consegnare uno studio scientifico e indipendente per delineare i criteri oggettivi e innovativi per il riparto del fondo destinato al servizio sanitario, con particolare riferimento agli elementi che influenzano l’erogazione dei Lea a seconda della diversità delle condizioni territoriali, sociali ed economiche delle diverse Regioni. “E’ stato un percorso che alla fine riconosce e valorizza le Regioni con poca popolazione e situazioni orografiche complesse, finora assolutamente secondarie nella ripartizione del Fondo nazionale” ha commentato la presidente Proietti. La governatrice umbra si è detta sicura che anche nel 2026 si continuerà con questo criterio “per raggiungere l’obiettivo di un vero riequilibrio della parte più consistente del fondo sanitario nazionale”. Proietti ringrazia, inoltre, i presidenti e gli assessori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Marche, Molise e Sardegna con cui è stata condotta un “buona battaglia” di equità e giustizia sociale. “Abbiamo raggiunto un grande obiettivo politico – ha concluso Proietti – con un impegno chiaro sulla ripartizione dei prossimi anni per una prospettiva seria di riequilibrio tra Regioni “forti” e Regioni “piccole” e “deboli”, per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini e le cittadine senza distinzioni, come sancito dalla nostra Costituzione”.