Omicidio Hekuran Cumani: non si trova il coltello usato per colpire il ragazzo. Sospetti su un gruppo di perugini

Non si trova il coltello con il quale è stato colpito Hekuran Cumani, 23 anni, di Fabriano, ucciso nel corso di una rissa nel parcheggio di fronte al dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Perugia. Proseguono ininterrottamente le indagini della squadra Mobile della Questura di Perugia, coordinate dalla Procura della Repubblica. Decine le persone sentite per ricostruire quanto successo. Cumani, cittadino italiano nato da genitori albanesi, è stato coinvolto in una lite innescata probabilmente all’interno della discoteca e poi degenerata in rissa e delitto fuori. Uno scontro per “futili motivi” tra due gruppi di ragazzi, uno di giovani arrivati dalla Marche, l’altro composto da giovani italiani di prima e seconda generazione di Perugia, che non si conoscevano e, stando a quanto emerso finora dalle indagini, che non hanno nulla a che fare con bande criminali. Gli accertamenti hanno anche accertato che nessuno dei due gruppi aveva il coltello, che è dunque stato portato da una persona, probabilmente chiamata dal gruppo di perugini e arrivata successivamente. Si tratta, comunque, di un’indagine complessa, resa particolarmente difficile dal fatto che non si conoscevano tra loro gli appartenenti ai due gruppi coinvolti nello scontro sfociato nel delitto. La squadra Mobile sta mettendo insieme i vari elementi per arrivare a delineare il quadro e individuare chi ha sferrato la coltellata mortale. Sembra, infatti, che sul luogo del delitto non ci siano telecamere di sorveglianza. Così come nel resto dell’area alle porte del centro perugino. Le uniche telecamere si troverebbero all’interno del locale ma non avrebbero fornito spunti particolarmente utili all’indagine. Gli investigatori avrebbero sentito a lungo anche il fratello della vittima, rimasto leggermente ferito, ma nemmeno da lui non sarebbero arrivati elementi decisivi. Quello che sembra certo è che i due gruppi contrapposti non avrebbero avuto inizialmente con loro il coltello con il quale è stato colpito il giovane di Fabriano. Sarebbe stato portato da una persona chiamata e sopraggiunta successivamente quando lo scontro si era spostato all’esterno del locale.