Ondata di caldo in Umbria, aumentano le chiamate al 118: Orvieto raggiunti i 36,5 gradi, Perugia e Terni 35. A Castelluccio fiori bruciati

Hanno registrato un incremento, negli ultimi giorni di grande caldo, in Umbria le chiamate al 118, pur restando in linea con i volumi medi dello stesso periodo degli anni precedenti. A chiedere assistenza sono in prevalenza persone anziane, spesso disidratate e con patologie pregresse, il cui stato fisico non può essere attribuito esclusivamente alle condizioni climatiche. A Terni, per contrastare l’eccezionale ondata di caldo, l’amministrazione comunale ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco che oggi, 28 giugno, hanno messo in campo vari mezzi, tra cui un’autobotte per raffreddare le vie del centro cittadino. Alle ore 12 a Terni sono stati raggiunti i 35,1 gradi mentre a Perugia 34,7. A Marsciano e Castiglione del Lago 35,8, ad Attigliano e a Orvieto i 36,5, ad Arrone i 35,9, Todi i 35,5. Il forte caldo ha compromesso anche la crescita di molte specie spontanee e delle stesse coltivazioni di lenticchia a Castelluccio di Norcia. Dove negli anni migliori il Pian Grande di Castelluccio si trasforma in un mosaico naturale di colori, quest’anno prevale il rosso dei papaveri. Nonostante la domenica di grande afflusso, con centinaia di escursionisti, fotografi e appassionati della montagna saliti fino ai Piani di Castelluccio, tra molti visitatori prevale una certa delusione. Per colpa della siccità e di temperature che hanno toccato anche i 30 gradi, i colori sono molto più attenuati. “Ha piovuto praticamente fino al 20-25 maggio – ha detto all’Ansa l’assessore del Comune di Norcia, Gianni Coccia – poi è arrivata una siccità eccezionale. Probabilmente questo è l’anno più siccitoso che io ricordi. I fiori sono praticamente bruciati”. Il colpo d’occhio, infatti, è ben diverso rispetto alle stagioni più favorevoli, quando il rosso dei papaveri si fonde con il giallo della senape selvatica, il bianco delle margherite, il blu dei fiordalisi e il delicato celestino dei fiori della lenticchia, dando vita all’inconfondibile tavolozza che ha reso celebre Castelluccio nel mondo.