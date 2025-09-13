Papa Leone XIV agli umbri: “Ciascuna delle vostre comunità può raccontare una storia unica”. L’Umbria terra di santi e sante

Il Papa ha salutato i pellegrini arrivati a Roma dall’Umbria per il loro Giubileo. “Voi venite da una regione bellissima, sotto molti aspetti: cuore verde dell’Italia, con la sua natura rigogliosa; scrigno d’arte, con i suoi borghi e le sue tradizioni; terra di santi e sante. Ciascuna delle vostre comunità potrebbe raccontare una storia unica in questo senso, evocando nomi ben conosciuti e storie meno note” ha detto Leone XIV nel suo saluto nella basilica di San Pietro. Il Papa, parlando dell’Umbria, ha evidenziato “i secoli di santità di cui le vostre contrade sono state scenario: le hanno percorse mistici e penitenti, poeti e teologi, anacoreti silenziosi, donne piene di fede e di coraggio, giovani entusiasti, che di epoca in epoca si sono passati la stessa, stupenda eredità: il Vangelo di Gesù”. Leone XIV ha ricordato in particolare San Carlo Acutis: dai santi della regione “ha attinto ispirazione e forza il giovanissimo Santo che è stato canonizzato domenica scorsa. E questo è importante, perché ci rammenta che il tesoro che abbiamo ricevuto continua a crescere, la vite a fiorire e a portare frutto, il buon mosto a fermentare e a spandere il suo aroma” ha concluso il Pontefice.