Paracadutista perugino muore in moto a 41 anni: violento scontro con un camion

Un motociclista perugino è deceduto ieri pomeriggio in un incidente stradale lungo la strada Verentana, nel territorio comunale di Marta (Viterbo). Si tratta di Nicolai Trovato, militare 41enne di Perugia. Lascia la moglie e un figlio. Nicolai Trovato viaggiava in sella alla propria motocicletta quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un camion nelle vicinanze di un incrocio. E’ morto sul colpo nonostante l’intervento dei sanitari del 118 che hanno fatto tutto il possibile per tenerlo in vita. Per il 42enne non c’è stato nulla da fare. Nicolai Trovato era un parà della Folgore, originario della Sicilia. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Viterbo.