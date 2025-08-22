Perugia, furti nei negozi del centro: preso e denunciato il rapinatore di via Oberdan. Un 25enne marocchino responsabile di altri colpi

E’ stato identificato e denunciato il presunto responsabile della rapina avvenuta ieri pomeriggio in un negozio di via Oberdan, nel centro di Perugia. Ha cercato di rubare capi di abbigliamento da Smooth. Durante la fuga aveva ferito un commerciante con un taglierino, che insieme ad altri venditori aveva cercato di fermarlo. Secondo i primi accertamenti si trattava dello stesso malvivente che nelle settimane scorse aveva colpito altri negozi della zona. L’attività investigativa dei militari dell’Arma ha consentito, nel giro di poche ore, di arrivare al responsabile della rapina. Si tratta di un 25enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si è introdotto nel negozio di via Oberdan per rubare capi di abbigliamento. Gli addetti hanno cercato di fermarlo ma il venticinquenne è riuscito a scappare. E’ stato bloccato da alcuni commercianti intervenuti in soccorso ma con un taglierino ha colpito uno di loro, provocandogli una ferita al braccio. E’ così riuscito a far perdere le proprie tracce. L’episodio ha destato molto rabbia tra i residenti con polemiche sulla sicurezza della città. A ripristinare in poche ore un clima di tranquillità e fiducia ci hanno pensato i carabinieri che hanno identificato e fermato il responsabile. Ancora una volta l’Arma dei Carabinieri riesce ad essere un presidio insostituibile di sicurezza, legalità e fiducia