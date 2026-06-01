Perugia, rissa alla festa dei Santi Patroni di Ramazzano: 53enne gravemente ferito. Cinque persone denunciate

Cinque persone sono state denunciate dalla polizia di Stato in seguito a una rissa avvenuta nella frazione di Ramazzano, a Perugia, nella quale un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito. Gli agenti della Questura di Perugia, a seguito di chiamata al numero unico di emergenza 112, sono intervenuti alla festa dei Santi Patroni di Ramazzano , dove era stata segnalata la rissa. I poliziotti della squadra volante, giunti sul posto, hanno constatato che il 53enne era stato raggiunto da un pugno alla testa cadendo a terra privo di sensi. L’uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato immediatamente trasportato all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove gli sono state diagnosticate gravi lesioni personali. Gli agenti hanno poi sentito i presenti e i testimoni riuscendo, anche grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, a risalire all’identità delle persone coinvolte nella rissa e a quelle del presunto aggressore del 53enne. Cinque persone sono state denunciate per rissa e un 29enne – già indagato in passato – anche per il reato di lesioni personali gravi.