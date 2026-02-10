Perugia, stop degrado urbano e illegalità: controllati appartamenti affittati a stranieri. Smantellato bivacco, rimossi veicoli abbandonati

Lotta contro il degrado urbano ma anche attenzione alle persone più esposte. Nei giorni scorsi è andato in scena un servizio capillare della polizia Locale di Perugia tra l’area adiacente al tunnel pedonale che collega piazza Vassalli e piazza Vittorio Veneto, nelle zone di via Birago, via del Lavoro e via Teano. Un’azione che ha puntato la lente di ingrandimento anche su immobili occupati da cittadini stranieri. L’obiettivo è quello di contrastare le attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, di fronteggiare situazioni di degrado urbano che possono inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza. Nel corso degli accertamenti effettuati nelle zone di via Birago e di via del Lavoro, all’interno di immobili regolarmente locati a cittadini stranieri è stata riscontrata la presenza di connazionali, regolari sul territorio nazionale, ma non dichiarati come residenti effettivi o ospiti. Sono ora in corso verifiche per accertare eventuali omissioni nelle comunicazioni obbligatorie alla Questura anche per valutare la conformità degli immobili sotto il profilo edilizio, igienico-sanitario e fiscale. “Continuiamo a fare la nostra parte con una presenza costante sul territorio, facendo rispettare le regole” ha detto il consigliere delegato alla sicurezza, Antonio Donato. Sono stati, inoltre, rimossi dieci veicoli in stato di abbandono, tra auto e ciclomotori, in stato di abbandono e oggetto di sosta prolungata. E’ stato anche smantellato un bivacco in un’area verde a ridosso del Minimetro. Tre giorni fa, la polizia Locale è intervenuta in un condominio di Fontivegge per prestare soccorso a un anziano, segnalato dai Servizi Sociali, perché non rispondeva alle chiamate. L’anziano è stato trovato riverso a terra ma il tempestivo intervento ha evitato conseguenze peggiori. E’ stato successivamente preso in consegna dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia.