Qualità della vita, Perugia scala posizioni ed è 40esima: rispetto al 2024 meglio sicurezza e sociale. Peggiora sistema salute

Perugia, nella classifica finale sulla qualità della vita si pone al 40esimo posto su 107 province esaminate nell’indagine sulla Qualità della vita del 2025 nelle province italiane realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 27esima edizione. In confronto al 52 posto del 2024 si osserva un miglioramento di 12 posizioni, che segnala un progresso significativo della performance complessiva rispetto allo scorso anno. In particolare, il capoluogo umbro, nelle nove dimensioni d’analisi si posiziona: per affari e lavoro al 43esimo posto, rispetto al 44esimo del 2024; ambiente al 38esimo, rispetto al 36esimo del 2024; reati e sicurezza al 64esimo, rispetto al 82esimo del 2024; sicurezza sociale al 61esimo, rispetto al 101esimo del 2024; istruzione e formazione al decimo posto, rispetto all’undicesimo del 2024; sistema salute al 35esimo, rispetto al 23esimo del 2024; turismo al 39esimo posto, come nel 2024; reddito e ricchezza al 64esimo posto, rispetto al 60esimo del 2024. Nella classifica Milano conquista nuovamente il primo posto, seguita da Bolzano e Bologna. Ancora in fondo alla classifica Caltanissetta (107 esima), preceduta da Crotone (106/a), che scende di cinque in un anno e Reggio Calabria (105/a), che invece conquista un posto.