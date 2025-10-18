Ragazzo di 23enne ucciso con una coltellata a Perugia nel parcheggio dell’Università: probabile lite tra due gruppi di giovani

Un ragazzo di 23 anni, italiano, proveniente dalle Marche (zona Fabriano), è stato ucciso con una coltellata nel parcheggio del Dipartimento di Matematica dell’Università di Perugia nelle prime ore di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l’0micidio non sarebbe legato al mondo universitario e nemmeno a quello della droga. L’ipotesi che gli inquirenti seguono è quella di una lite tra due gruppi di giovani. La vittima è stata raggiunta da una coltellata alla gola che ne ha provocato la morte. L’episodio avrebbe coinvolto più persone in base agli elementi al vaglio degli inquirenti. L’allarme è scattato verso le 4. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i sanitari del 118, ma il ragazzo era già morto. Gli investigatori hanno già raccolto alcune testimonianze e osservato le immagini di alcune videocamere della zona. Alcuni ragazzi avrebbero raccontato di una lite degenerata poi in una colluttazione tra due gruppi, finita in una vera e propria rissa.