Referendum giustizia, vince il No con quasi il 54%: in Umbria con il 51,6%. Perugia il No al 55,3%, a Terni 52,7%, la soddisfazione dell’Anm Umbria

Riforma della giustizia: con quasi il 54% ha vinto il “No”. Una vittoria ampia, sopra alle aspettative e con una affluenza record. Una mazzata per la premier Giorgia Meloni e per l’intero centrodestra, una vittoria per i partiti di opposizione e i tanti comitati nati spontaneamente nelle diverse città italiane. Un campanello d’allarme per il governo convinto di aver realizzato una riforma prevista nel programma elettorale. Dopo una campagna referendaria che non ha risparmiato colpi da una parte e dall’altra, per Giorgia Meloni è arrivata la prima vera e pesante sconfitta che mette a rischio anche il futuro del suo governo. Una batosta resa ancora più ponderosa dalla grande affluenza che si è registrata nei seggi. In Umbria sono andati a votare il 65,05 % degli aventi diritto: il 65,41% in provincia di Perugia, rispetto al 64% di quella di Terni. In Umbria, quando sono stati scrutinati quasi la totalità dei seggi, il No ha raggiunto il 51,6%, quasi 4 punti in meno del dato nazionale (55%). Un dato ancora non definitivo ma ormai abbastanza consolidato. Nei due capoluoghi di Regione, Perugia e Terni, il No è stato avanti sin dall’inizio: 55,5% nel capoluogo di regione, il 52,6% a Terni. Nei grandi comuni il Si ha vinto ad Assisi (52,9%), a Spoleto (50,1%), Città di Castello (52%). Il Si ha vinto poi ad Arrone, Bettona, Bevagna, Monte Santa Maria Tiberina, Montecastrilli, Montefranco, Otricoli, Campello sul Clitunno, Massa Martana e in altri piccoli comuni. Il No, oltre a Perugia e Terni, ha vinto a Bastia (50,1%), Marsciano (51%) Umbertide (58%), Castiglione del Lago (56%), Foligno (54,1%), Corciano (54,2%), Gubbio (54,2%), Narni (56,7%), Orvieto (51,7%), Cannara (50,7%), Citerna (52,5%), Costacciaro (57,1%). Unico comune umbro dove la battaglia referendaria si è chiusa con un pareggio è Penna in Teverina, provincia di Terni: 290 ciascuno. “Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio pubblicato sui social. Esprime soddisfazione per il risultato l’Anm Umbria: “La giunta sezionale della Anm Umbria esprime la più viva soddisfazione per l’esito del referendum costituzionale sulla riforma della magistratura. L’elevata partecipazione e la scelta compiuta dal corpo elettorale confermano che i cittadini riconoscono l’indipendenza della giurisdizione come valore costituzionale fondamentale a garanzia dell’equilibrio istituzionale su cui si fonda la nostra democrazia”. Il Comitato per il No festeggierà questa sera, a partire dalle 18,30, a Perugia in piazza IV Novembre.