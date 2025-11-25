Zes Umbria, sottosegretario Sbarra: “Una grande opportunità per investimenti e sviluppo”. Chiesta l’estensione a tutti i comuni umbri

“L’estensione del perimetro Zes unica ad Umbria e Marche è un’azione concreta che il Governo ha voluto attuare per sostenere gli investimenti e lo sviluppo in queste due regioni in transizione”: lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il sud, Luigi Sbarra, in occasione del convegno “Zes unica e competitività territoriale: quali scenari per l’Umbria” che si è svolto a Terni per iniziativa di Confindustria Umbria. “Si fonda sulla semplificazione, attraverso il procedimento unico e l’autorizzazione unica, subito disponibili per tutti. E sui benefici fiscali attraverso il credito d’imposta riconosciuto direttamente dall’Agenzia delle Entrate” ha aggiunto Sbarra. “La Legge di Bilancio 2026 – ha detto ancora il sottosegretario – rafforza ulteriormente la misura attraverso un incremento delle risorse disponibili, una programmazione triennale stabile e procedure amministrative semplificate. L’obiettivo è creare un contesto favorevole agli investimenti, assicurare tempi certi e sostenere l’operatività delle imprese, senza sostituirne il ruolo, ma rafforzandolo”. Nel corso dei lavori, introdotti dal saluto del presidente di Confindustria Umbria Giammarco Urbani, l’assessore allo sviluppo economico Francesco De Rebotti ha espresso “gratitudine al Governo per questa grande opportunità”. Fra i temi trattati, la necessità di estendere i benefici fiscali a tutti i comuni umbri, al momento questa misura riguarda 37 comuni su 92. “La questione va affrontata con serenità e serietà – ha detto De Rebotti – ma con un impegno congiunto di tutte le Regioni in un quadro di co-progettazione”. Su questo tema il presidente di Confindustria Urbani ha affermato che “la Regione si è attivata presso il Governo. E noi siamo a supporto di una rimodulazione. Nel frattempo sarebbe importante prevedere una misura regionale-ponte che possa garantire, attraverso i fondi della nuova riprogrammazione, il sostegno a quelle aziende al momento non comprese fra i 37 comuni interessati anche dai benefici fiscali”.