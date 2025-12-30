A Cerreto di Spoleto è ancora tradizione con il Presepe Vivente: due date da non perdere

Dopo il successo incassato nella prima giornata di rappresentazione del Presepe Vivente, venerdì 26 dicembre, quando si è registrata una grande affluenza di pubblico per le vie del borgo, Cerreto di Spoleto prepara i prossimi appuntamenti in programma di Capodanno e dell’Epifania, giovedì 1 e martedì 6 gennaio.

I visitatori potranno immergersi in un affascinante percorso che si snoda in tutto il centro storico, dove oltre cento figuranti in costume d’epoca mettono in scena la tradizione, tra botteghe artigiane e rivisitazioni di antichi mestieri, dalle 17 alle 19.30. La partenza è da piazza Pontano, da dove poi si prosegue fino a giungere all’ex chiesa di San Nicola e alla sede del museo ‘Il Ciarlatano’, dove è allestita la rappresentazione della natività. Tra scorci e panorami mozzafiato che regala la Valnerina, sarà così possibile ammirare il fabbro mentre forgia il ferro arroventato, il falegname che intaglia il legno, il pescatore, il canestraio che intreccia le ceste di vimini, le donne che lavorano i gomitoli di cotone per ricavarne pizzi e merletti, il calzolaio e tanti altri mestieri e artigiani. Si potranno inoltre degustare diverse specialità come il formaggio preparato dal pastore, la focaccia del forno a legna, le salsicce, le frittelle, la polenta, il pane del fornaio, il vino caldo preparato nella locanda, insieme a tanti altri prodotti tipici, il tutto in un ambiente unico, accompagnati nel percorso da racconti che evidenziano la storia della natività.