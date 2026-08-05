mercoledì, Agosto 5, 2026
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A Santa Maria degli Angeli inaugurato infopoint sul Cammino di Francesco: un punto di accoglienza e informazione

Alessandro Orfei

E’ stato inaugurato a Santa Maria degli Angeli un punto di accoglienza e informazione sul Cammino di San Francesco, itinerario che collega i luoghi in cui il santo di Assisi ha vissuto, pregato e predicato fra Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. L’apertura di questo spazio è stata possibile grazie a un accordo tra Comune di Assisi e l’associazione Vie e Cammini di Francesco, che ha aderito tramite un addendum al patto di collaborazione attivato nel 2024 tra l’ente, l’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate e la cooperativa sociale Fare finalizzato a cura e gestione condivisa del Palazzo del Capitano del Perdono. In virtù del patto siglato, verrà rafforzata l’attività legata alla valorizzazione e fruibilità di questo spazio in prossimità della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Collaborando con tutte le altre parti, l’associazione Vie e Cammini di Francesco garantisce l’attivazione dell’infopoint del Cammino, presso il Palazzo del Capitano del Perdono. Lo stesso gestirà l’accoglienza di pellegrini e camminatori, il rilascio della credenziale del pellegrino e di altri documenti legati al cammino, l’organizzazione di eventi promozionali volti ad aumentare i flussi di visitatori e a promuovere il welfare culturale. L’infopoint sarà gestito da personale e volontari adeguatamente formati e qualificati. “E’ motivo di soddisfazione e orgoglio – ha detto il sindaco di Assisi, Valter Stoppini – avere in questo luogo un punto di riferimento per camminatori e pellegrini sulle orme di san Francesco. E’ bello avviare il servizio proprio in questi giorni con l’arrivo in città di tanti giovani legati al meeting francescano”.

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