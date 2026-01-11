domenica, Gennaio 11, 2026
Attualità Perugia 

Accordo Camera di commercio e Legione carabinieri contro le infiltrazioni criminali nell’economia dell’Umbria

Alessandro Orfei

La Camera di commercio dell’Umbria e la Legione carabinieri hanno rinnovato l’accordo istituzionale per la tutela della legalità nel sistema economico locale, rafforzando un’alleanza che viene considerata uno dei più efficaci presidi contro le infiltrazioni criminali nell’economia regionale. A sottoscriverlo sono stati il presidente della Camera di commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, e il comandante della Legione carabinieri, generale Luca Corbellotti, “confermando una collaborazione che non è solo formale, ma operativa, concreta e strategica”. Non si tratta, sottolinea la Camera di commercio, “di una semplice proroga amministrativa ma questo rinnovo è un vero investimento istituzionale sulla sicurezza economica, perché la criminalità non danneggia solo lo Stato, ma altera la concorrenza, penalizza le imprese oneste e frena lo sviluppo. Difendere la legalità significa quindi difendere il mercato. Farlo con strumenti moderni significa rendere il territorio più attrattivo per chi investe, produce e crea lavoro”. Il fulcro operativo dell’intesa è la piattaforma Regional explorer – Rex, un sistema di intelligence economica avanzata realizzato da InfoCamere e messo gratuitamente a disposizione dei carabinieri dalla Camera di commercio.

