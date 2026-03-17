Addio all’ultimo partigiano di Foligno: a 102 anni ci ha lasciato Francesco Stella

Si è spento a quasi 102 anni, Francesco Stella l’ultimo partigiano di Foligno. Con lui va via un pezzo di storia dell’Umbria. Nato il 28 marzo del 1924 a Morro, frazione montana del Comune di Foligno, è stato partigiano della quarta Brigata Garibaldi, che operava nel territorio montano fra i comuni di Foligno, Trevi e nelle Marche. A 18 anni è entrato in ferrovia trasferendosi a Orte. Nel 1944 fa ritorno a Foligno dove entra a far parte della IV Brigata Garibaldi. Da quel momento lasciò tutto per la lotta partigiana. Il 3 febbraio del 1944, scampa al rastrellamento di Radicosa, che porta alla cattura e alla deportazione in Germania di ben 25 giovani folignati. La sua lotta termina soltanto il 16 giugno del 1944 con la liberazione della città. Finita la guerra si è sposato con Maria Fausta Spuntarelli con cui ha due figli, Alessandro e Claudio. Nel corso della sua vita ha continuato a portare avanti il suo impegno con l’Associazione nazionale partigiani italiani. La scomparsa di Francesco Stella – scrive la sezione Anpi di Foligno – ci addolora molto. E’ stato un concittadino che ha scelto la strada della Resistenza sulle nostre montagne, perché sognava un mondo diverso: un mondo di libertà e giustizia, di fratellanza e pace. Come tanti altri ha preso le armi ed ha lottato distinguendosi in numerosi episodi di guerriglia contro i nazifascisti”. Il suo è stato un impegno civile mai venuto meno: “Sono convinto – ha raccontato qualche anno fa – che sia valsa la pena combattere, perché l’Italia nata dalla lotta partigiana, pur con i suoi difetti, è infinitamente migliore di quella fascista”.