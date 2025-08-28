AGD Umbria ancora in campo: torna “Un calcio al Diabete”

All’insegna dello slogan “sport per tutti”, torna sabato 30 agosto “Un calcio al diabete”, la manifestazione giunta alla nona edizione sotto l’egida di AGD Umbria, l’Associazione regionale per l’Aiuto ai Giovani con diabete dell’Umbria fondata nel 1976 da un gruppo di genitori e volontari. Sui campi di Santa Sabina (PG) in campo dal mattino fino a tardo pomeriggio otto squadre provenienti da varie regioni italiane (Sardegna, Puglia, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia e ovviamente Umbria), composte da ragazzi – anche giovanissimi – con diabete di tipo 1. Lo scopo di quella che è una manifestazione non soltantoludica e agonistica è chiaramente veicolare l’importanza dello sport nella cura quotidiana di una patologia sempre più diffusa, promuovendo ulteriori sforzi per fornire una corretta e sempre più capillare informazione sull’incidenza dell’attività fisica dei ragazzi da affiancare alle nuove tecnologie per un complessivo ed efficace miglioramento della qualità di vita.

All’evento, oltre Massimo Cipolli presidente di AGD Umbria a fare gli onori di casa, hanno garantito la propria presenza la Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi che darà tra l’altro il calcio d’inizio al torneo, l’assessore comunale allo sport Pierluigi Vossi, la presidente nazionale di FAND (la Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità) Manuela Bettaggia, quello regionale Umberto Generosi e il Prof. Riccardo Calafiore Presidente della Fondazione per la Ricerca sul Diabete.

Da sottolineare che per l’intera giornata, in spazzi appositi individuati all’interno del centro sportivo, saranno attivi punti di ascolto econtatto in stand che saranno a disposizione di tutti, per informazioni e confronto con sanitari e socio sanitari che hanno attinenza ed esperienza con la gestione del diabete, come medici e pediatri diabetologi, laureati in scienzemotorie, dietisti.Ampio spazio verrà riservato alle modalità di utilizzo delle tecnologie, come gestirle in situazione di stress fisico edurante lo sport.

La manifestazione si concluderà con una serata di gala presso l’adiacente struttura “La Coccinella” nel corso della quale verranno raccolti fondi per la cura del diabete di tipo 1 e si procederà alla premiazione sia delle squadre distintesi nel torneo sia di alcune personalità alla presenza della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti.