Al servizio del Paese, Questore di Terni: “Meno delitti anche grazie ai cittadini”.App YouPol tante segnalazioni e arresti

Centoventinove arresti e 743 denunce, oltre 23 chili di cocaina e 12 di hashish sequestrati. E poi 87 espulsioni, 52 trattenimenti nei centri di permanenza e rimpatrio, 19 accompagnamenti alla frontiera. Sono alcuni dei numeri relativi al 2025 diffusi dalla Questura di Terni in occasione della conferenza stampa di fine anno, tenuta dal Questore Michele Abenante. “L’indice di delittuosità della provincia, e in particolare nel capoluogo, è significativamente diminuito – ha detto il Questore – e anche il numero di persone identificate nei vari servizi (47.985) è un dato enorme per la provincia di Terni”. Il Questore Abenante ha anche spiegato che la polizia di Stato “ha garantito sicurezza e il pieno esercizio dei diritti di chi esprime legittimamente il proprio pensiero (1.321 le manifestazioni e gli eventi gestiti in tutto,ndr). Tutte manifestazioni autorizzate e in nessun caso si sono verificate criticità. Una menzione il Questore la dedica all’utilizzo, da parte dei cittadini, dell’App YouPol “con 227 segnalazioni gestite e in dieci casi sono scattati arresti in flagranza di reato”. Sul nuovo procuratore della Repubblica di Terni, Antonio Laronga, il Questore Abenante ha spiegato di aver lavorato con lui “per un periodo a Foggia, dove era aggiunto. Si tratta di una persona di grande spessore morale e professionale che ha combattuto in prima persona la criminalità organizzata”.