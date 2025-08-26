Al via i lavori per la nuova Tac all’ospedale di Pantalla: apparecchiatura di ultima generazione

Dopodomani, giovedì 28 agosto, prenderanno il via i lavori per l’installazione di una nuova tac all’ospedale di Pantalla, un’apparecchiatura di ultima generazione che entrerà in funzione all’inizio di novembre. Acquistata grazie ai fondi del Pnrr per un valore di 530mila euro, consentirà una migliore visualizzazione delle immagini grazie alla maggiore risoluzione, con riduzione della dose di esposizione alle radiazioni ionizzanti. La tac, inoltre, sarà dotata di software avanzati dedicati ai principali apparati (cardiovascolari, polmonare, addominale e neurologico), che permetteranno di ampliare l’offerta delle applicazioni diagnostiche avanzate con colonscopie virtuali con ricostruzione anche in 3D, individuazione precoce e più dettagliata di lesioni polmonari oncologiche e angio-TC cerebrali ad alta definizione, potenziando la specializzazione tecnologica di servizi già attivi in ospedale, come la Diagnostica cardiovascolare avanzata, centro hub per l’Usl Umbria 1. Per evitare disservizi per la popolazione e garantire la continuità del servizio nella gestione dei pazienti, la Direzione aziendale dell’Usl Umbria 1 ha disposto che, durante il periodo necessario per completare l’installazione del nuovo macchinario (circa 2 mesi), l’ospedale verrà dotato di una Tac su mezzo mobile (camion), che sarà collocato presso la radiologia, nelle immediate vicinanze dell’attuale sala con l’apparecchio. Le prestazioni di diagnostica tac continueranno a essere regolarmente fatte, sia per i pazienti ricoverati e ambulatoriali prenotati tramite Cup, sia per i casi urgenti, con una breve necessaria interruzione del servizio limitata ai giorni 1-3 settembre.

Foto di archivio