Bomba d’aria e pioggia a Perugia, nuovi danni a San Sisto

Bomba d’aria e pioggia nel capoluogo. A partire dalle ore 17:30 circa, una violenta bomba d’acqua e un’improvvisa tromba d’aria accompagnata da grandine si sono abbattute sulla città di Perugia, interessando in particolar modo i quartieri di Cortonese, San Sisto, Ponte della Pietra e Prepo. Il forte vento ha provocato la caduta di numerose piante di alto fusto, alcune delle quali sono precipitate su autovetture in sosta. Non si registrano persone coinvolte né feriti, ma solo ingenti danni materiali.

Nel quartiere di San Sisto numerose piante hanno ostruito alcune vie principali, tra cui l’incrocio di via Domenico Cimarosa che era stato ostruito sempre da una pianta poco più di una settimana fa, durante un evento atmosferico analogo. Lo snodo viario era stato riaperto solo quattro giorni fa e solo dopo molte insistenze dei cittadini. Oggi, praticamente nello stesso punto, è caduto un altro albero invadendo addirittura entrambe lo corsie (l’altra volta solo nel senso di uscita dall’incrocio).

Le squadre dei Vigili del Fuoco ricollocate e dedicate al maltempo, supportate da autoscale e mezzi speciali, sono attualmente impegnate in numerosi interventi per la rimozione degli alberi caduti, il taglio delle piante pericolanti e il ripristino della viabilità e della sicurezza pubblica.

Le operazioni sul doppio fronte proseguiranno fino al totale ripristino delle condizioni di sicurezza.