Contrasto al caporalato, l’impegno della Procura generale di Perugia: sinergia istituzionale e azioni di monitoraggio

Il contrasto al caporalato resta una priorità dell’azione giudiziaria anche in Umbria, con l’obiettivo di “diffondere la consapevolezza che denunciare significa prima di tutto difendere la propria dignità”. Lo ha sottolineato la Procura generale di Perugia facendo il punto della situazione. Per l’Ufficio guidato da Sergio Sottani una recente sentenza della Corte d’appello in un procedimento per caporalato, non definitiva, “riporta con forza l’attenzione su un fenomeno che interessa anche il territorio umbro e che non può essere considerato marginale o estraneo al contesto regionale”. Proprio nella consapevolezza della diffusione del fenomeno , scrivono i magistrati, era stata rafforzata la cooperazione istituzionale attraverso la sottoscrizione di un protocollo interdistrettuale tra le Procure generali di Perugia e Ancona, finalizzato alla creazione di un Osservatorio congiunto sul caporalato e sugli infortuni sul lavoro. L’iniziativa ha consentito di strutturare un sistema stabile di raccolta e scambio di dati, di elaborazione di analisi e di diffusione di buone prassi investigative, coinvolgendo una rete ampia di soggetti istituzionali e territoriali. In questo quadro si inserisce anche l’incontro tenutosi la scorsa settimana tra il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani e il comandante del gruppo carabinieri per la tutela del lavoro per le regioni Lazio, Toscana, Abruzzo, Umbria e Sardegna, tenente colonnello Piergiuseppe Zago, occasione nella quale è stato fatto il punto sull’attuazione della convenzione e sulle ulteriori azioni da sviluppare per rafforzare l’efficacia del sistema di prevenzione e repressione del fenomeno.