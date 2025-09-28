domenica, Settembre 28, 2025
Ultimo:

Attualità Foligno 

Da Buenos Aires a Foligno, in campo per I Primi

Luana Pioppi

Foligno ha vissuto un fine settimana di straordinaria intensità, con il centro storico trasformato in un palcoscenico del gusto capace di richiamare migliaia di visitatori. La 26ª edizione de I Primi d’Italia si chiude con un bilancio più che positivo: le strade affollate, i Villaggi del Gusto presi d’assalto, le sale piene per le cene stellate e Largo Carducci gremito per gli spettacoli serali hanno testimoniato ancora una volta la forza dell’evento.

Sempre più significativa è la presenza di visitatori stranieri, a conferma del profilo ormai internazionale del festival. Tra le presenze più sorprendenti della giornata di domenica, quella di una delegazione di oltre quaranta persone provenienti da Buenos Aires: i ragazzi dell’Academia de Futbol Tocalli, che hanno voluto assaggiare in prima persona le specialità dei Villaggi del Gusto e vivere l’atmosfera unica che anima la città nei giorni del festival.

«Vedere arrivare qui delegazioni dall’Argentina, dagli Stati Uniti o dall’Australia significa che il messaggio de I Primi d’Italia è ormai globale – ha dichiarato il presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni – La pasta è il cuore della dieta mediterranea, un simbolo identitario che sa parlare a tutti. Questo festival non è solo un grande evento gastronomico, ma anche un volano di promozione per la città e per l’Umbria intera. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che Foligno sia diventata punto di riferimento internazionale».

Con la giornata conclusiva, che ha visto ancora una volta una forte partecipazione di pubblico, I Primi d’Italia confermano il proprio ruolo di ambasciatori della cultura gastronomica italiana e di motore di sviluppo per il territorio. Un risultato che suggella un’edizione segnata da numeri importanti, da un ricco calendario di eventi e da un entusiasmo che ha attraversato le strade della città fino a tarda sera.

Potrebbe anche interessarti

Approvato il decreto scuola, maturità senza scritti se non si torna. Tutti gli altri saranno ammessi all’anno successivo.

Alessandro Orfei Commenti disabilitati su Approvato il decreto scuola, maturità senza scritti se non si torna. Tutti gli altri saranno ammessi all’anno successivo.

Terni, un pezzo di Pd stacca la spina al sindaco. Pardini: “E’ arrivato il momento di lasciare”

Alessandro Orfei 0

Imprenditorialità giovanile in Umbria, sul podio più alto Orvieto, Gualdo Cattaneo e Monteleone di Spoleto

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Imprenditorialità giovanile in Umbria, sul podio più alto Orvieto, Gualdo Cattaneo e Monteleone di Spoleto
MENU