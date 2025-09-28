Da Buenos Aires a Foligno, in campo per I Primi

Foligno ha vissuto un fine settimana di straordinaria intensità, con il centro storico trasformato in un palcoscenico del gusto capace di richiamare migliaia di visitatori. La 26ª edizione de I Primi d’Italia si chiude con un bilancio più che positivo: le strade affollate, i Villaggi del Gusto presi d’assalto, le sale piene per le cene stellate e Largo Carducci gremito per gli spettacoli serali hanno testimoniato ancora una volta la forza dell’evento.

Sempre più significativa è la presenza di visitatori stranieri, a conferma del profilo ormai internazionale del festival. Tra le presenze più sorprendenti della giornata di domenica, quella di una delegazione di oltre quaranta persone provenienti da Buenos Aires: i ragazzi dell’Academia de Futbol Tocalli, che hanno voluto assaggiare in prima persona le specialità dei Villaggi del Gusto e vivere l’atmosfera unica che anima la città nei giorni del festival.

«Vedere arrivare qui delegazioni dall’Argentina, dagli Stati Uniti o dall’Australia significa che il messaggio de I Primi d’Italia è ormai globale – ha dichiarato il presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni – La pasta è il cuore della dieta mediterranea, un simbolo identitario che sa parlare a tutti. Questo festival non è solo un grande evento gastronomico, ma anche un volano di promozione per la città e per l’Umbria intera. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che Foligno sia diventata punto di riferimento internazionale».

Con la giornata conclusiva, che ha visto ancora una volta una forte partecipazione di pubblico, I Primi d’Italia confermano il proprio ruolo di ambasciatori della cultura gastronomica italiana e di motore di sviluppo per il territorio. Un risultato che suggella un’edizione segnata da numeri importanti, da un ricco calendario di eventi e da un entusiasmo che ha attraversato le strade della città fino a tarda sera.