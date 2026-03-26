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Dall’Europa quasi 38 milioni di euro per l’Umbria: Squarta “Fondi spendibili per lo sviluppo”

Alessandro Orfei

L’Umbria torna protagonista con risultati concreti e risorse importanti. Dalla revisione intermedia della politica di coesione arrivano infatti quasi 38 milioni di euro destinati alla nostra regione, un risultato significativo che rafforza le prospettive di crescita, sviluppo e competitività del territorio. Lo sostiene l’europarlamentare umbro di Fdi Marco Squarta, commentando che “si tratta di un risultato concreto e tutt’altro che scontato”. L’Umbria, riferisce Squarta, ottiene 37,9 milioni di euro che saranno indirizzati verso priorità strategiche come innovazione, sviluppo economico e resilienza. “Le risorse – aggiunge l’europarlamentare umbro – rientrano nel più ampio piano europeo che ha riallocato oltre 34 miliardi di euro verso nuove priorità strategiche, tra cui competitività, energia, gestione delle risorse idriche e politiche sociali, con un’attenzione crescente anche al tema degli alloggi accessibili, oggi sempre più centrale. Un risultato reso possibile anche grazie al lavoro del governo italiano e in particolare del vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme Raffaele Fitto”.  Grazie a questa capacità di incidere, sottolinea ancora Squarta, oggi possiamo parlare di fondi spendibili per l’Umbria e non di semplici annunci. Per Marco Squarta, l’Umbria “ha finalmente l’occasione di consolidare il proprio sviluppo e tornare competitiva, valorizzando le proprie eccellenze e sostenendo chi produce e crea occupazione. L’Umbria deve cogliere fino in fondo questa occasione”.

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