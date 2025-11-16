domenica, Novembre 16, 2025
Ultimo:

Attualità Perugia 

Dichiarazioni Amara e caso Palamara, l’Anm Perugia: “Il diritto dei cittadini è ricevere informazioni corrette”

Alessandro Orfei

Dopo le dichiarazioni dell’avvocato Piero Amara e una serie di articoli di un quotidiano nazionale, ripresi da altre testate, l’Associazione nazionale dei magistrati, sezione di Perugia, interviene  per contestare il contenuto e il clima di sospetto e delegittimazione nei confronti degli Uffici giudiziari di Perugia. “Narrazioni mediatiche fondate su ricostruzioni non verificate e su elementi decontestualizzati, accostati in modo gratuito e strumentale, appaiono piuttosto finalizzate a minare la credibilità dell’intero sistema giustizia e ad alimentare la sfiducia verso i magistrati” spiegano i magistrati perugini. Secondo l’Anm di Perugia, gli articoli offrono, mettendo insieme situazioni eterogenee e non collegate tra loro, una rappresentazione distorta della realtà. L’Anm sottolinea che ricostruzioni non verificate e accostamenti suggestivi rischiano di indebolire la fiducia nel sistema giudiziario nel suo complesso. Non si tratta, ribadisce l’Anm locale, di mettere in discussione la libertà di stampa e il diritto di cronaca, ma della necessità di esercitare questi diritti nel rispetto della correttezza, della continenza e della verità sostanziale dei fatti. L’Associazione nazionale dei magistrati di Perugia sottolinea che una disinformazione simile è preoccupante soprattutto in un momento in cui il diritto dei cittadini a ricevere informazioni corrette sul funzionamento della giustizia assume un peso particolare, vista la prospettiva del referendum confermativo sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giurisdizionale.

Potrebbe anche interessarti

Sanità, cresce il livello di assistenza in una Italia a due velocità: arretra l’Umbria che perde posizioni

Alessandro Orfei 0

Medici specializzandi, nuove regole: la Regione punta sugli umbri. Barberini: “Non disperdere competenze”

MC 0

Città di Castello, proposte e novità alla Mostra Zootecnica di San Bartolomeo

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Città di Castello, proposte e novità alla Mostra Zootecnica di San Bartolomeo
MENU