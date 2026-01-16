venerdì, Gennaio 16, 2026
Ultimo:

Attualità Spoleto 

Don Matteo 15: dal 26 gennaio nuove riprese a Spoleto

Alessandro Orfei

Torna a gennaio il cast di Don Matteo, la fortunata  fiction di Rai 1 targata Lux Vide, società del gruppo Fremantle. Gli attori e la troupe proseguiranno le riprese di Don Matteo 15 nelle strade e nelle piazze del centro storico. A partire da lunedì 26 gennaio e fino a sabato 7 febbraio Spoleto sarà nuovamente al centro di indagini, colpi di scena e nuove avventure. Intanto sono in onda su Rai 1, tutti i giovedì, gli episodi della 15esima stagione. Protagonisti Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (Maresciallo Cecchini), Nathalie Guetta ( nei panni della perpetua Natalina), Eugenio Mastrandrea (Capitano Diego Martini) e Francesco Scali (il sacrestano Pippo). Ieri sera il secondo episodio è stato visto da quasi 4 milioni di spettatori, precisamente 3.859.000, pari al 23% di share. Il primo episodio, andato in onda l’8 gennaio, ha fatto registrare il 24,8%. Le riprese della 15esima stagione sono dirette dai registi Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. Don Matteo è un format di successo tutto italiano andato in onda la prima volta il 7 gennaio 2000. La serie negli anni è stata apprezzata in tutto il mondo, dalla Francia alla Finlandia, dall’America all’Australia. La fiction è girata a Spoleto dal 2012, a partire dalla nona stagione.

Potrebbe anche interessarti

Concessione Rocchetta e interventi per la messa in sicurezza della Valle del Fonno e il risanamento della Valle della Rocchetta

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Concessione Rocchetta e interventi per la messa in sicurezza della Valle del Fonno e il risanamento della Valle della Rocchetta

Verso le elezioni, Federalberghi Umbria ha presentato ai candidati il Patto per il Turismo

Alessandro Orfei Commenti disabilitati su Verso le elezioni, Federalberghi Umbria ha presentato ai candidati il Patto per il Turismo

Coronavirus, l’imprenditore umbro scrive al premier: “Occorre uno choc economico “.

Alessandro Orfei Commenti disabilitati su Coronavirus, l’imprenditore umbro scrive al premier: “Occorre uno choc economico “.
MENU