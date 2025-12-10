Dottorato honoris causa al Premio Nobel Roger Bruce Myerson

Conferito oggi, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso il Complesso monumentale di San Pietro a Perugia, il Dottorato honoris causa in Economia – Istituzioni, Imprese e Metodi Quantitativi al prof. Roger Bruce Myerson, Premio Nobel per l’Economia 2007. Il titolo è stato attribuito su proposta del Dipartimento di Economia dello Studium: il candidato è stato introdotto dal promotore, il prof. Gaetano Martino e ha pronunciato, davanti un attento uditorio, la sua lectio sui temi relativi all’analisi delle istituzioni collettive.

Al temine, il Collegio dottorale, costituito dal Magnifico Rettore, prof. Massimiliano Marianelli, dal prof. Paolo Polinori, dal Direttore del Dipartimento di Economia prof. Luca Bartocci, dalla prof.ssa Gianna Figà-Talamanca e dal dott. Marco Patacca ha proceduto alla votazione, con l’inserimento in un’urna delle fave bianche, segno di approvazione della dissertazione.

Roger B. Myerson è autore di contributi decisivi nella teoria dei giochi e nell’analisi dell’informazione, tra cui il perfezionamento dell’”equilibrio di Nash”, del “principio di rivelazione” e del “teorema di equivalenza dei ricavi”. I suoi studi hanno avuto un impatto profondo non solo sull’economia, ma anche sulla scienza politica e sulla teoria delle istituzioni democratiche.

L’evento si è affiancato al seminario in “Institutional Analysis” del Ronald Coase Institute of Chicago, uno tra i principali appuntamenti mondiali dedicati allo studio delle istituzioni, delle regole e delle dinamiche che governano i sistemi reali, che si è svolto dal 7 al 14 dicembre 2025.